Клубные взносы вместо подписки: Guardian нарастила платное членство в четыре раз за год

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Еще в 2014 году редакция запустила программу Guardian Membership. Это своего рода клуб сторонников «Гардиан», который предполагает три формы участия. В «друзья» можно записаться бесплатно, это дает доступ к рассылкам и регистрации на мероприятия. «Партнеры» платят 15 фунтов в месяц, получают набор скидок и приоритет в регистрации на мероприятия. «Патроны» платят 60 фунтов и получают экстра-уровень допуска, включая проход «за кулисы» на мероприятиях, а также экскурсии в редакцию и прочие привилегии.

190-летняя Guardian исповедует концепцию «открытой журналистики» – хочет служить обществу и поэтому не закрывает контент пэйволом. Идея читательского клуба, заменяющего подписку, возникла в 2012 году, когда Guardian провела первый фестиваль для читателей. На фестивале организовали дебаты, встречи с авторами и редакторами, тематические сессии, все это с едой и музыкой. Как писал бывший главный редактор Алан Расбриджер, редакция хотела разведать аппетит читателей к живому общению. За выходные мероприятие посетило 6000 человек.

«Газеты меняется, – пишет Алан Расбриджер. – Из бумажного вестника они превращаются в площадку для видео, аудио, переработки данных и – для вовлечения читателей. Чем более цифровым становится мир, тем больше у людей тяга к личным встречам».

Guardian Membership предлагает читателям большой набор вовлечения и развлечений. В него входят встречи с редакцией, участие в онлайн-дискуссиях и офлайн-мероприятиях, мастер-классы для профессионалов, фестивали, сувенирка и прочее.

В последний финансовый год число платных участников Guardian Membership за год выросло с 50 тысяч до 230 тысяч, то есть более чем в четыре раза. Еще 190 тысяч читателей внесли разовые пожертвования. «Сейчас контент Guardian оплачивает самое большое количество людей в ее истории», – говорит директор издательского дома Дэвид Пимзел. И это при том, что у газеты нет никакого пэйвола и платная подписка сохранилась только на бумагу (185 тысяч подписчиков).

Тем не менее, журналистика Guardian стоит дорого. Инновации пока приносили убытки. Клубная схема стала частью трехлетнего плана и позволила в последний год сократить убытки на треть. Газета планирует выйти на безубыточность к апрелю 2019 года. The Telegraph, заклятый конкурент, пишет, что Guardian рассматривает введение пэйвола, если схема с клубным членством не поправит финансовое положение газеты. Это, конечно, пошло бы в разрез с идеологией Guardian и больше похоже на происки конкурента: Telegraph в заголовке пишет, что Guardian «исследует возможность пэйвола как план Б», а в тексте – что текущих планов ввести пэйвол у Guardian нет. В таком режиме можно присматриваться ко всему. Но и исключать, что клубное членство не даст Guardian достаточных денег для покрытия убытков, тоже нельзя. В любом случае, есть уже исторический факт: за контент Guardian сейчас платит больше людей, чем когда бы то ни было.