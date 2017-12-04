Sostav.ru спрашивает топов рекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru начинает серию публикаций в формате блиц-интервью с топ-менеджерами медийного и рекламного бизнеса. Редакциях задает им два вопроса – о том, как изменился рекламный рынок в 2017 году и что его ждет в следующем. В первом выпуске своим мнением делится основатель и генеральный директор рекламной группы АДВ Дмитрий Коробков.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рекламный рынок этом году? И почему?

В третьем квартале 2017 года интернет впервые обогнал телевидение по объему бюджетов рекламодателей: случилось то, к чему рынок шел несколько лет, и смена лидирующего медиа была лишь вопросом времени. Произошло это потому, что современный маркетинг все больше полагается на данные об аудитории и широкие возможности персонализации.

Тем не менее, устаревает и сам подход с делением медиа на онлайн и офлайн, а данные перестают быть прерогативой интернета: будущее за синергией разных медиа и данных из очень разных источников, объединенных в single source для точного таргетинга по потребительскому и медиаповедению. В этом году мы представили рынку Aizek – платформу, основанную именно на этом видении ближайшего будущего маркетинга и рекламы.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

Однозначно продолжится размытие границ между цифровыми и аналоговыми медиа: повсеместная цифровизация доставки сигнала (цифровое телевидение, радио, ООН) и объединение данных из разных источников в single source сделает возможным расчет кросс-медийных охватов и таргетинг на целевые группы и сегменты во все медиа.

Другой, набирающий оборот тренд, который пока остается недооцененным медиасообществом: интернет постепенно адаптирует под себя традиционные телевизионные форматы (сериалы и длинный метр). Помимо постепенной миграции аудитории на VOD модель, по некоторым данным, до одной пятой профессионального «эфирного» контента в России в 2018 году будет снято онлайн-кинотеатрами и для дистрибуции онлайн. Netflix уже изменил расстановку сил на этом рынке в США и, кажется, российские игроки намерены локализовать этот опыт.

Наш формат предполагает два вопроса о трендах 2017 и ожиданиях на 2018 год. Но я не могу не задать вопрос о реорганизации группы АДВ, которая началась в этом году с вашим возвращением к операционному управлению. Почему ваша компания затеяла реорганизацию и каковы ее первые итоги?

Мы живем в эпоху быстрых и постоянных изменений в отрасли. Чтобы строить бизнес, готовый к завтрашнему дню, нам было необходимо перегруппировать ресурсы. Растет роль технологий в маркетинге, фрагментируются аудитории, бренды ищут новые решения своих задач. Группа АДВ должна соответствовать ожиданиям клиентов и, более того, во многом формировать эти ожидания.

Ключевым нововведением реорганизации стало выделение АДВ Лаб – дивизиона разработок и инноваций – в отдельное подразделение и выделения ресурсов для его работы. Первый итог: 15 ноября дивизион представил свою глобальную разработку – платформу для оптимизации планирования и закупки ТВ и онлайн медиа Aizek, которую с большим интересом принял рынок. В 2018 году мы планируем представить линейку из 3-5 продуктов, а также на регулярной основе расширять возможности Aizek.