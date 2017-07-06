Ребрендинг связан с тем, что медиаагентство давно вышло за пределы стандартного баинга



Логотип Spark Foundry

Агентство Mediavest | Spark (до 2016 года Mediavest), входящее в состав Publicis Media (подразделение Publicis Groupe) провело ребрендинг и получило название Spark Foundry, говорится в сообщении российского офиса Publicis Media.

Перемены продиктованы новым позиционированием и эволюцией самого медиаагентства. Его деятельность вышла за пределы стандартного планирования и закупки и включает аналитику и технологии, инновации и инсайты, контент-маркетинг и др.

С тех пор, как бренд Spark впервые появился в связке с Mediavest в 2016 году на глобальном уровне в агентство пришли новые клиенты, среди которых MTV, KFC, Mattel, Expedia, EuroLoan, Diageo.

В Spark Foundry работает более 3,5 тыс. сотрудников по всему миру, включая ключевые рынки, как США, Великобритания, Россия, Польша, Ближний Восток и в Северная Африка, Китай и Австралия. В России среди клиентов агентства Spark Foundry – Mondelez, МегаФон, Heineken, Avon, Cтолото, ПИК, Asics и другие.

«В самом новом названии бренда заложен секрет успеха, ведь в переводе с английского, Spark Foundry дословно означает «Искрящийся литейный цех», где плавят руду, летят сверкающие искры, горячая жидкость превращается в изящный, но прочный металл. По образу и подобию такого цеха мы будем строить работу с нашими клиентами: через энергичную команду, свежий взгляд, ресурсы и мощь Publicis Media. Взаимодействие этих составляющих гарантировано катализирует бизнес клиентов и поможет нам вместе выйти на новый уровень успеха», – комментирует ребрендинг управляющий директор Spark Foundry в России Виктория Труханова.

Publicis Media – один из четырех хабов Publicis Groupe наряду с Publicis Communications, Publicis Sapient и Publicis Healthcare. Компания представлена более чем в 100 странах мира. Publicis Media в России представляют 5 агентств: Starcom, Zenith, Mediavest | Spark и Blue 449, Starlink.