Платформа Aizek объединяет данные о потребительских предпочтениях, автоматически планирует и закупает инвентарь

Рекламная группа АДВ презентовала на конференции Future of Media. Революция машин собственную технологическую платформу Aizek. По словам главы АДВ Lab Игоря Перевозчикова, который представлял новый продукт, реализованные с помощью Aizek тестовые кампании показывают увеличение эффективности таргетинга и рекламных вложений примерно на 10%, снижение стоимости контакта – на 12%, ускорение процесса медиапланирования – на 20%.

Над созданием платформы на искусственном интеллекте работало R&D подразделение АДВ Лаб. Aizek объединяет данные о потребительских предпочтениях и медиапотреблении аудитории, самостоятельно планирует размещение в этих медиа и осуществляет закупку инвентаря через прямое подключение к основным селлерам на российском рынке.

Платформа помогает таргетировать на потребителей товарных категорий и продуктов во всех медиа, объединяет разрозненные данные о медиапотреблении и покупательских предпочтениях аудитории в едином источнике, выявляет связь между медиаинвестициями и продажами.

Aizek состоит из четырех компонентов:

- Aizek. Persona – модуль, который объединяет данные о потребительских предпочтениях аудитории (покупки тех или иных товаров и товарных категорий) и медиаповедении (предпочтение определенным телеканалам, передачам, сайтам и сервисам).

Persona выполняет две основные функции: во-первых, это слияние данных по ТВ- и Интернет-потреблению в единую базу – для этого используются данные панельного исследования Mediascope. Во-вторых, это сопоставление полученной базы с информацией о покупательском поведении и образе жизни потребителей. Источниками являются исследовательские панели Romir, Tiburon, IPSOS, OMI, а также данные сетевых подразделений АДВ: Havas Media Group и IPG Mediabrands.

Математические алгоритмы, лежащие в основе модуля, объединяют все данные вокруг уникальных обезличенных пользовательских профилей; таким образом, точность распознавания потребителя достигает 95%, а погрешность расчета мультимедийного охвата уменьшается до 10 раз.

- Aizek. Algorithm – модуль, подбирающий оптимальные медианосители для обеспечения целевого охвата. Благодаря машинным алгоритмам и обширным данным о рекламных слотах, Algoritm формирует гранулярный медиаплан с учетом конкретных слотов на ТВ и сайтов с точностью до рубрик и таргетингов. Модуль создает готовый для закупки медиаплан за несколько минут с момента постановки задачи; при этом, построение плана происходит с учётом индивидуальных характеристик потребителей.

- Aizek.Trade – часть платформы, осуществляющая закупку доступного инвентаря. Благодаря подключению ко всем основным селлерам рекламного инвентаря в России: НРА, IMHO, Gazprom-Media Digital, а также Яндекс, Google, Facebook и другим. На этом этапе происходит дальнейшая оптимизация медиазакупки: модуль Trade анализирует доступный в данный момент инвентарь и вносит изменения в план. Если для охвата нужной аудитории стал доступен подходящий инвентарь, который не был учтен в плане, алгоритм внесет корректировки.

Применительно же к закупкам интернет-инвентаря, Trade использует данные Х5 Retail Group, платежной системы Мир, 36,6 для персонификации сообщения на покупателя.

- Aizek.Itog – модуль, визуализирующий результаты текущих и прошедших рекламных кампаний. Itog строит связь между вложенными в медиа бюджетами рекламодателя и результативностью кампании. При подключении к системе потока данных о продажах компании-клиента, Aizek способен оценить конверсию медиаинвестиций в бизнес-результаты (например, влияние на продажи продукта в розничной сети).