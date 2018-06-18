Исследовательская компания Mediascope раскрыла, сколько зрителей смотрели матч открытия

Матч открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который состоялся 14 июня между сборными России и Саудовской Аравии, стал самым популярным телевизионным событием дня. Его трансляцию на «Первом канале» посмотрела почти половина телезрителей в России (доля 48,3%) — 9,79 млн человек старше 4 лет в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных проекта TV Index исследовательской компании Mediascope. Ожидаемо матч был особо популярен у мужчин, а именно у 62,3% в возрасте 18+.

Рейтинг матча открытия в аудитории 4+ составил 14,1%. Он обогнал топовые по телевизионному рейтингу игры предыдущих чемпионатов мира по футболу, уступив на данный момент только трем матчам Чемпионата Европы по футболу 2008 года, когда сборная России дошла до полуфинала, и отборочному матчу FIFA-2010 между сборными России и Германии.

Церемония открытия ЧМ-2018, которая предшествовала самому матчу «Россия — Саудовская Аравия», собрала меньше зрителей у телеэкранов — 5,3 млн человек, или 34,9% аудитории 4+. При этом доля мужчин 18+ равнялась 44,6%, говорится в отчете TV Index.

В Москве матч «Россия — Саудовская Аравия» привлек почти 2 млн человек, или 52,6% телеаудитории в возрасте 4+, а церемония открытия — более 1 млн, или 38,1%.

Компания Mediascope также провела специальное исследование, приуроченное к матчу открытия, чтобы получить подробную статистику по местам, экранам и обстановке просмотра. Телефонный опрос проводился 15 июня 2018 года среди 1304 респондентов в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах России с населением 100 тысяч человек и более. Согласно этому исследованию Mediascope, матч открытия посмотрели 49% россиян. Большинство опрошенных (78%) — по телевизору, 17% — на мобильных устройствах (смартфон или планшет), 4% — на компьютерах.

Из смотревших матч 88% следили за ходом игры в прямом эфире, 12% — в другое время, что, вероятно, связано с ночным временем выхода трансляции в регионах дальних часовых поясов, указывают аналитики Mediascope. Большинство опрошенных (76%) смотрели матч дома, 9% — на работе, 5% — в кафе или баре. При этом 40% сделали это в кругу семьи, 38% — в одиночестве, 22% — с друзьями или коллегами.

Напомним, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» транслирует 27 матчей в прямом телеэфире, в том числе матч открытия. «Россия 1» (ВГТРК) — семь матчей, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 в повторе). Российские болельщики впервые могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете. Такая возможность есть на сайтах и в приложениях вещателей, главной Яндекса, сервисе «МегаФон ТВ» и официальном приложении FIFA.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.