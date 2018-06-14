Яндекс продаст рекламу в футбольных онлайн-трансляциях «Первого»

Яндекс договорился с «Первым каналом» о продаже рекламы в онлайн-трансляциях Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщается в пресс-релизе. Пользователи получат прямой доступ к официальному видеоконтенту Футбольного первенства, который предоставит «Первый канал», и смогут смотреть матчи прямо на главной странице Яндекса в разделе «ТВ Онлайн».

Рекламодателям Яндекс предлагает несколько пакетов на выбор. Видеорекламу можно будет показать в эфире до начала матча, во время игры и по ее завершении.

Напомним, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» будет транслировать 27 матчей в прямом телеэфире. «Россия 1» (ВГТРК) — семь, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 матча в повторе). Российские болельщики впервые могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете. Такая возможность есть на сайтах и в приложениях вещателей, сервисе «МегаФон ТВ» и официальном приложении FIFA.

До последнего момента было непонятно, появятся ли трансляции ЧМ-2018 на Яндексе, где в разделе «ТВ Онлайн» выкладывают свой эфир и программы в записи многие российские телеканалы. В их числе и вещатели Мундиаля — «Первый» и «Матч ТВ». Последний, по информации Sostav, в отличие от «Первого» не планирует показывать матчи ЧМ-2018 на Яндексе.

«В июне и июле вся страна будет жить одним большим спортивным событием — чемпионатом мира по футболу, — говорит коммерческий директор Яндекса Леонид Савков. — Для рекламодателей это хороший шанс запустить имиджевую рекламную кампанию. Реклама в онлайн-трансляциях позволяет не только донести до целевой аудитории ключевое сообщение, но и продолжить коммуникацию с теми, кто заинтересовался и кликнул на видеоролик. Всё это обеспечивает максимальный эффект от вложенных в рекламу инвестиций».

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.