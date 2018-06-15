Сборная России принимала поздравления не только от спонсоров и партнеров FIFA

Ситуативный маркетинг никто не отменял, поэтому мы собрали самые оперативные реакции брендов на победу нашей команды.

После победы сборной России над сборной Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира у команды Розничного блока Сбербанка появилась идея выпустить в честь этого новый продукт. За вечер и ночь был разработан и запущен вклад «Побеждай» со ставкой 6% против обычной 4,45%, потому, что Сбербанк считает, что 5:0 для нашей сборной — не предел. Вклад «Побеждай» можно открыть до 26 июня, в случае выхода российской сборной в плей-офф срок действия акции будет продлен.

Параллельно команда маркетинга за ночь смонтировала из голевых моментов матча проморолик к вкладу «Побеждай».

Новый вклад «Побеждай» стал дополнением кредитной акции «Побеждай» (потребительский кредит со ставкой 11,4%), запущенной днем ранее. Также сейчас можно оформить кредитную карту Visa Сбербанка с символом чемпионата — Забивакой и скачать мобильное приложение для флешмоба «Чеканка Челлендж». До конца чемпионата в приложении разыгрываются ценные призы: тренировка со звездами футбола и мячи с автографами.

«Мы были уверены в победе нашей сборной в первом матче чемпионата, но столь сокрушительный счет стал для нас не просто приятной неожиданностью, а поводом продемонстрировать гибкость и скорость процессов Сбербанка, обусловленные Agile-подходом к управлению. Новый вклад „Побеждай“ с повышенной ставкой стал нашим подарком российским болельщикам, — отметил Александр Торбахов, заместитель председателя правления, руководитель блока „Розничный бизнес“ Сбербанка. — Мы сумели подготовить продукт и вывести его на рынок в рекордный срок — менее, чем за 12 часов. Снижение срока вывода нового продукта на рынок (time-to-market) — один из наших стратегических приоритетов, на примере вклада „Побеждай“ мы видим подтверждение эффективности наших усилий».

Coca-Cola следила за развитием событий с самого начала и открыла первую «праздничную бутылочку» с первым голом. Компания призвала поддержать Алана Дзагоева, получившего травму, а после завершения матча поздравила команду с достойным стартом.

Пивной бренд Budweiser выбрал лучшего игрока матча — им стал Денис Черышев, забивший два гола. Он сразу же дал первое интервью #ManoftheMatch, отметив, что очень доволен победой.

McDonald’s также переживал за ход матча и предлагал делать прогнозы, каким будет счет в первой игре. Судя по креативу, у игроков было два варианта: либо острее, либо быстрее.

Партнер FIFA Qatar Airways был лаконичен и просто поздравил сборную с выигрышем.

Hyundai предложил пользователям делать ставки на красное и белое авто, а также рассказать об ожиданиях от игры.

KFC, который не является спонсором Чемпионата, все же вставил свои пять копеек. Сеть фастфуда заявила, что готова угостить игроков нашей команды кучей баскетов — что ж, довольно щедро со стороны конкурента McDonald’s.