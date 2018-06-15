Особой популярностью игра пользовалась у мужчин старше 18 лет

Первую игру Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии смотрели на «Первом канале» почти 2 млн или 14% москвичей, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope.

Трансляция церемонии открытия Чемпионата и матча стала самой популярной передачей на российском ТВ, собрав больше половины зрителей в Москве, включивших телевизор (52,6%, доля программы). В течение хотя бы одной минуты за ходом матча, в котором ?сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии, наблюдали примерно 3,66 млн человек.

Особой популярностью игра пользовалась у мужчин старше 18 лет: первый матч сборной России на ЧМ-2018 смотрели 18,2% живущих в Москве представителей этой группы населения, или 63,1% тех, кто смотрел телевизор.

Напомним, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» будет транслировать 27 матчей в прямом телеэфире. «Россия 1» (ВГТРК) — семь, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 матча в повторе). Российские болельщики впервые могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете. Такая возможность есть на сайтах и в приложениях вещателей, сервисе «МегаФон ТВ» и официальном приложении FIFA.