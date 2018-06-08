Media Direction Group провела исследование, посвященное Чемпионату мира по футболу 2018

Аналитики консалтингового подразделения BrandScience, входящего в рекламную группу MEDIA DIRECTION GROUP (часть Omnicom Group), подготовили исследование о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018.

Исследование проводилось во всех городах России 100+. В опросе приняли участие 1293 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявляющих интерес к предыдущим Чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям. Sostav собрал самые интересные факты из исследования Media Direction Group.

Россияне возлагают большие надежды на Чемпионат

Большинство россиян (54%) считает проведение Чемпионата мира по футболу значимым событием мирового масштаба. 42% россиян ожидают, что проведение чемпионата в России улучшит мнение иностранных болельщиков о стране.

40% надеются, что мероприятие поможет популяризировать футбол в России и привлечь детей в секции футбола. Еще 33% считают, что проведение чемпионата в России — возможность для сборной перенять опыт других команд и улучшить свое мастерство.

Болельщики не верят в победу России

Наибольшее количество респондентов пророчат победу на ЧМ 2018 сборной Германии. В их победе уверены 22% опрошенных россиян. В победе Бразилии не сомневаются 17% болельщиков. 16% патриотично настроенных граждан видят победителем ЧМ сборную России.

В выход наших футболистов из группы верит только 28% респондентов. Лишь каждый пятый предсказывают отечественным игрокам выход в четверть финала. В серебро Чемпионата верит 10% опрошенных россиян, а продолжают быть уверенными в победе 6% опрошенных россиян. Болеть большинство опрошенных (63%) будут за сборную России. Лучшим бомбардиром ЧМ 2018, по мнению участников исследования, станет Лионель Месси. Такого мнения придерживаются 21% опрошенных.

Женщины тоже будут следить за Кубком

Интерес к Чемпионату Мира сохраняется на крайне высоком уровне. Более половины (52%) россиян оценивают свой интерес к ЧМ-2018 как высокий или максимально высокий. Не интересуются предстоящим мероприятием лишь 4% опрошенных.

При этом интерес женской половины страны не сильно уступает (46%) сильной половине (58%). Основными стимулами для просмотра матчей ЧМ 2018 для женской половины страны являются желание быть «в теме» основного футбольного события года (48%), а также желание почувствовать причастность к крупному международному событию (47%). Мужчины же в качестве основных мотивов называют банальную любовь к футболу (45%) и желание поддержать сборную (38%).



Значительная часть россиян планируют болеть достаточно активно: каждый пятый планирует посетить специально организованные на период ЧМ фан-зоны с мониторами. Еще 12% опрошенных планирую посетить матчи непосредственно на стадионе своего города, еще 4% отправятся на стадионы в другие города.

Многие будут смотреть футбол дома

Почти каждый второй россиянин планируют посмотреть так много игр, как только сможет. Около 19% респондентов планируют подключиться к просмотру матчей турнира только со стадии полуфинала. Не планирует смотреть никакие матчи лишь 10% опрошенных.

Большинство участников опроса (42%) планируют смотреть ЧМ 2018 в кругу семьи. Собираться для просмотра матчей с друзьями планирует 32% россиян, а смотреть матчи со своей второй половиной намерены 31% респондентов. Смотреть матчи в одиночку планирует 25% опрошенных, еще 14% также будут смотреть одни, но при этом переписываясь с друзьями в мессенджерах.

Делиться новостями о Мундиале будут во ВКонтакте

Порядка 37% россиян отмечают, что переписываются друзьями в соцсетях и мессенджерах во время матчей. Также порядка 32% россиян параллельно просмотру могут пролистывать новости.

Самой популярной площадкой для обсуждения матчей и хода чемпионата российские пользователи называют ВКонтакте. Смотреть видео о ЧМ 2018 и делиться ими во ВКонтакте планирует 34% россиян, также почти треть (31%) планирует активно вовлекаться в коммуникацию — постить и оставлять комментарии к постам друзей. К участию в голосованиях, конкурсах и розыгрышах призов во ВКонтакте готовы 29% россиян.

Порядка 44% россиян планируют просматривать, либо делиться видео, посвященными ЧМ 2018 в YouTube. 21% россиян планируют читать и лайкать отдельные страницы футболистов и тренеров в Instagram.

Большинство ассоциирует ЧМ с Coca-Cola

Спонсорская активность брендов в преддверии ЧМ-2018 не осталась незамеченной, выяснили аналитики. Самым плотно ассоциирующимся с Чемпионатом Мира брендом среди россиян стала Coca-Cola. В ходе опроса 29% респондентов назвали ее первой, не задумываясь (78% с подсказкой). Следом за Coca-Cola расположились Газпром и Adidas — 12% (63%) и 10% (61%) респондентов соответственно.

Примечательно, что ощутимая часть россиян ассоциирует c ЧМ-2018 некоторые бренды, которые де факто официальными спонсорами не являются. Каждый десятый россиянин считает Pepsi официальным спонсором ЧМ (42% с подсказкой), Nike — 7% (34%), Skoda — 3% (20%). Данный феномен может быть связан с футбольными активностями брендов последних лет, а также спонсорством Чемпионатов Мира по другим видам спорта как в случае со Skoda и ЧМХ.

Также порядка 35% опрошенных россиян отмечают, что их отношение к брендам-спонсорам в результате спонсорской интеграции улучшилось или значительно улучшилось. Каждый четвертый опрошенный россиянин обсуждал спонсорские активности брендов с кем-либо в личном разговоре.

Личные пристрастия россиян.

Криштиану Роналду — самый сексуальный футболист

Олицетворением мирового футбола для мужской половины страны является Пеле: так считает 52% россиян. На втором месте — Лев Яшин (52%), на третьем — Лионель Месси (47%). Для женской же половины населения олицетворение мирового футбола — Криштиану Роналду (57%), за ним следуют Пеле (47%) и Лионель Месси (40%).

Также уважением обоих полов пользуются футбольные герои нулевых Дэвид Бекхэм (30%) и Роналдиньо (29%).

Практически во всех рейтингах, по мнению россиян, лидируют два главных противника уходящего десятилетия — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Самым стильным 35% россиян считают Криштиану Роналду. Почти половина россиян (48%) считают его самым высокооплачиваемым футболистом мира, а также самым сексуальным футболистом мира (43%).