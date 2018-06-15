Онлайн-видеокампании с футбольной тематикой достигли пика по показам в Рунете

Вчера, 14 июня, с победного для нашей страны матча «Россия — Саудовская Аравия» официально стартовал Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Бренды давно готовились к этому событию. Конечно, особые привилегии у партнеров FIFA и спонсоров ЧМ-2018, однако и другие компании влились в футбольную лихорадку. Они стали прибегать к футбольной тематике в рекламе преимущественно в марте, а сейчас масштабы таких кампаний достигли пика.

С начала 2018 года количество показов онлайн-видеорекламы с футбольной тематикой выросло более, чем в 10 раз. К таким выводам пришла компания Gemius на основании данных собственного проекта AdReal — мониторинга видео (instream и outstream), баннерной и текстовой рекламы, который репрезентует десктопную аудиторию Рунета 18+. Для анализа рекламной активности к ЧМ-2018 были выбраны 14 брендов, видеореклама которых попадала хотя бы раз в ТОП-20 креативов в один из месяцев с января по май 2018 года и содержала любую футбольную тематику.

Если в январе доля футбольных креативов от общего числа показов видеорекламы составляла 18%, то в мае она достигла 81%, следует из оценки Gemius. Максимальный охват (reach) футбольной кампанией одного бренда принадлежит компании Pepsi и равняется 30% десктопных пользователей Рунета. При этом официальным партнером FIFA является ее конкурент Coca-Cola.

Бренды привлекали футбольную тематику, используя разные стратегии. Ранний старт характерен для Visa, Heineken и Coca-Cola. Они показывали в интернете видеорекламу с футбольной тематикой уже в январе или феврале. Pepsi, Heineken, Halls и Bud применили стратегию концентрации — практически вся их видеореклама с начала года связана с футболом. У Visa, Skittles, Dirol и Coca-Cola (до апреля) параллельно идут кампании как футбольной, так и нефутбольной тематики. Orbit, Dirol, Coca-Cola, M&M's, Snickers и Smekta с марта, апреля или мая практически целиком переключились на рекламу с футбольной тематикой.