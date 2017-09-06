Перед советом директоров стоит задача — повысить эффективность бизнеса РБК, сказал его новый владелец



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Акционеры медиахолдинга РБК избрали новый состав совета директоров, сообщает компания. В него вошли заместитель генерального директора по стратегии и развитию группы ЕСН Ирина Есипенко, бывший гендиректор концерна Enel Фульвио Конти, гендиректор ЕСН Борис Красновский, вице-президент группы ЕСН Вадим Медведев, бывший генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов, генеральным гендиректор «Газеты Метро» Анна Тюшкевич и гендиректор РБК Николай Молибог.

«Одна из основных задач совета директоров на этом этапе — повышение эффективности бизнеса РБК. Мы считаем, что новые члены совета директоров смогут привнести ценный опыт на благо развития компании», — считает основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

Г-н Березкин стал основным владельцем РБК в июне текущего года, когда закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций компании у структур Михаила Прохорова.

Весной 2016 года у РБК сменилось руководство. После громких расследований компанию покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской и главным редактором сайта Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Теперь редакцией руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.

Общая выручка медиахолдинга РБК в 2016 году выросла на 10%, до 5,58 млрд рублей. Операционная прибыль составила более 400 млн рублей.