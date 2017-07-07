Эльмар Муртазаев планирует уйти из журналистики

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Управляющий директор РБК ТВ Эльмар Муртазаев оставляет свою должность, сообщают «Ведомости».

Муртазаев предупредил о своём уходе прежнее руководство компании несколько месяцев назад, он планирует развивать собственный бизнес. Уточняется, что решение это не окончательное. «Насколько мне известно, Муртазаев – очень профессиональный журналист. Если он уйдет из РБК, будет очень жаль. Всегда с трудом расстаюсь с хорошими людьми», – заявил нынешний собственник РБК Григорий Березкин.

Предполагают, что вместе с Муртазаевым может уйти часть команды канала. Со следующей недели многие сотрудники «РБК ТВ» уйдут в запланированный летний отпуск до сентября, так у них будет возможность оценить происходящие на канале изменения и принять решение, остаться работать в РБК или нет.

Скорее всего, теперь канал будет больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше – на политическую повестку. Также канал может производить видеоматериалы для новостных сайтов РБК.

Муртазаев возглавлял канал с начала 2016 г. Две недели назад Березкин купил контрольный пакет этого холдинга у Михаила Прохорова. Тогда же Берёзкин сообщил, что не планирует никаких кадровых изменений в редакции.