Алексей Абакумов занял только что созданную должность директора по развитию холдинга



РИА Новости

Экс-заместитель гендиректора группы “Румедиа” Алексей Абакумов назначен директором по развитию РБК, сообщают “Ведомости”. Прежде такой должности в медиахолдинге не было, поэтому конкретные задачи нового менеджера пока не ясны.

Ранее сообщалось, что нанять Алексея Абакумова на работу новому владельцу РБК Григорию Березкину рекомендовал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов. О том, что Абакумов будет привлечён к управлению холдинга стало известно одновременно с тем, что Березкин собирается купить контрольный пакет РБК у Михаила Прохорова. Абакумов еще до закрытия сделки консультировал Березкина по возможным изменениям в продуктах холдинга. Новый владелец РБК рассказывал, что рассчитывает использовать опыт Абакумова для запуска радиостанции.

Большая часть карьеры Алексея Абакумова связана с ВГТРК, позже он работал на «РЕН-ТВ» и занимался сначала информационным вещанием, а потом спецпроектами. Последние годы был заместителем гендиректора группы "Румедиа".

Напомним, что 7 июля управляющим директором телеканала РБК назначен Игорь Полетаев, он сменил на этом посту Эльмара Муртазаева