Бизнесмен ищет радиостанцию неразговорного формата с целью её дальнейшего переформатирования



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Группа ЕСН Григория Березкина рассматривает несколько предложений по покупке радиостанции с целью дальнейшей их интеграции в медиахолдинг РБК, сообщает RNS.

Григорий Березкин отметил, что планирует купить радиостанцию неразговорного формата с целью её дальнейшего переформатирования: «Лицензия предусматривает определённый формат: или музыкально-развлекательный, или такой, или другой. Там всегда это все подробно описано. В принципе это можно поменять на какой-то другой формат».

Березкин отказался назвать станции, участвующие в переговорном процессе и ничего не сообщил о сроках покупки. «Есть несколько предложений, мы смотрим. На самом деле частот в Москве свободных нет, но есть радиостанции, у которых есть частоты. И поэтому, конечно, продаются уже радиостанции», — сказал он.

Сегодня же стало известно, что Григорий Березкин планирует в сентябре возобновить переговоры о покупке Forbes. Ранее он сообщал о своей заинтересованности в активе, однако тогда в приоритете у бизнесмена стояла сделка по покупке РБК.