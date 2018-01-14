Компания «Трейд Компани» обзавелась тремя новыми совладельцами



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В состав учредителей бывшего рекламного подрядчика московского метрополитена «Трейд Компани» в конце декабря 2017 года вошли Зарема Бейхчан, Сергей Годопетер и Александр Пузряков, получив в компании по 30% каждый. Александр Камышников, который ранее единолично владел «Трейд Компани», снизил свою долю в компании до 10%, следует из данных ЕГРЮЛ в системе Seldon.Basis.

Зарема Бейхчан, как и Александр Камышников, является также совладельцем «Холдинвестбанка» и финансовой компании «Инвест Альянс». О других новых соучредителях «Трейд Компани» Сергее Годопетере и Александре Пузрякове ничего неизвестно.

Собственники в «Трейд Компани» сменились 28 декабря прошлого года, согласно данным ЕГРЮЛ. Накануне, 27 декабря, генерального директора компании Риму Согомонян задержали по подозрению в мошенничестве. Еще несколькими днями ранее против «Трейд Компани» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и принято решение об уголовном преследовании руководства компании. Основанием стала поддельная банковская гарантия от Сбербанка, которую в декабре «Трейд Компани» предоставила метрополитену.

Напомним, «Трейд Компани» в сентябре 2016 года выиграла тендер ГУП «Московский метрополитен», в результате которого получила эксклюзивный 10-летний контракт на размещение рекламы в подземке. В течение 10 лет «Трейд Компани» обязалась перечислить метрополитену 22,7 млрд рублей. При этом договор предусматривал финансовое обеспечение – либо заморозку на счетах метро около 6,8 млрд рублей, либо ежегодное предоставление безотзывной банковской гарантии на эту сумму.

После победы в тендере такая гарантия у «Трейд Компани» бала от банка «ФК Открытие» (сейчас проходит процедуру санации). В начале декабря 2017 года рекламный подрядчик не предоставил новую банковскую гарантию, после чего метрополитен расторг с ним договор.

Выручка «Трейд Компани» в 2016 году составила 60 млн рублей, прибыль – 10 млн рублей. Компания действует в интересах холдинга «Гема» Александра Геллера, это признавали ранее в самом холдинге. Связанное с ним ООО «Авто Селл» было рекламным подрядчиком подземки с 2011 по 2015 год. Но в июле 2015 года метрополитен в одностороннем порядке расторг договор из-за просроченной задолженности в размере 1,1 млрд рублей. Весной 2016 года «Авто Селл» было признано банкротом.