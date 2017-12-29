Основанием стала поддельная банковская гарантия от Сбербанка

Прокуратура Московского метрополитена сообщила о проведении проверки в ООО «Трейд Компани», в результате которой была задержана гендиректор компании. Рима Согомонян подозревается в мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на письмо прокуратуры.

Прокуратура проинформировала руководство столичной подземки о результатах проверки «о несоблюдении договорных обязательств ООО «Трейд Компани». После проверки полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления (приготовление к преступлению и покушение на преступление и мошенничество).

Основанием заподозрить руководство «Трейд Компани» в мошенничестве стала поддельная банковская гарантия от Сбербанка, которую в декабре компании предоставила метрополитену, утверждает источник РБК, близкий к ГУПу. Уже после расторжения договора «Трейд Компани» в декабре рассылала своим партнерам письма, в которых утверждала, что предоставила метрополитену новую гарантию, и она находится на рассмотрении. В пресс-службе Сбербанка заверили, что банк не выдавал «Трейд Компани» гарантии.

«Трейд Компани» была рекламным подрядчиком ГУП «Московский метрополитен» с сентября 2016 года по декабрь 2017 года. Компания не предоставила новую банковскую гарантию за 60 дней до истечения срока действия предыдущей гарантии на сумму более 6,5 млрд руб. Это позволило метрополитену в декабре в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Предыдущий подрядчик принадлежал также как и «Трейд Компани» к структуре автохолдинга «Гема», и также не выполнил свои обязательства по контракту.