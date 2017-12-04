«Трейд Компани» вовремя не предоставила банковскую гарантию



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ГУП «Московский метрополитен» официально уведомил «Трейд Компани», эксклюзивного подрядчика по размещению рекламы в подземке, о расторжении в одностороннем порядке десятилетнего контракта на продажу рекламы, сообщает РБК.

Главный маркетолог «Трейд Компани» Эдвард Лисовский подтвердил, что компания получила уведомление о расторжении рекламного контракта. Он также добавил, что «Трейд Компани» обязательно будет участвовать в новых торгах по выбору рекламного партнера для метро.

Ранее стало известно, что «Трейд Компани» вовремя не предоставила метрополитену безотзывную банковскую гарантию по заключенному в сентябре 2016 года договору. Он предусматривает, что рекламный подрядчик должен представить финансовое обеспечение в размере 30% от стоимости всего контракта. Таким образом от суммы в 22,7 млрд рублей, размер обеспечения должен был составить примерно 6,5 млрд рублей. Обеспечением может быть ежегодная безотзывная банковская гарантия.

Осенью 2016 года такую гарантию компании предоставил банк «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации. Оформленная год назад гарантия действовала до 1 декабря 2017 года.