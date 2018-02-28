Февральская подборка последних дизайн-решений для упаковки товаров

Вино для молодежи, совы и чипсы, Человек-Паук, пельмени с семейным характером и другие примеры свежего дизайна упаковки в нашей подборке.

Сортовые вина для молодых от PG branding

Перед агентством была поставлена задача — разработать торговую марку для сортовых вин, которая смогла бы зацепить более молодую аудиторию и стать брендом, популярным среди молодежи.

Название определяет категорию продукта — «сортовое вино». А дизайн хорошо «справляется» с привлечением молодого сегмента.

В процессе поиска идеи авторы остановились на таком абстрактном понятии, как культура и ритм современного города. Ключевой визуал базируется на пейзажах ночного города, а также на романтичном свете фонаря. Цвет фонаря варьируется в зависимости от того, красное вино или белое, а также от типа вина.

Городские пейзажи удачно отличаются друг от друга по своей атмосфере, что позволяет показать специфику разных типов вина.

fs disable

Совы и чипсы в новой торговой марке от Fabula Branding и Global Snack

Задача: разработать дизайн упаковок линейки картофельных чипсов. В этой категории уже представлено много сильных игроков — значит, нужно найти инструмент, который выделит продукт на полке.

Абсолютное большинство конкурентов в подаче выглядят достаточно консервативно, поэтому мы сможем обратить на себя внимание покупателей, отстроившись от истории «классического» дизайна чипсов.

Что вы представляете, когда слышите название Hoot? Нейм похож на уханье совы, на это и опиралась креативная команда, когда работала над упаковкой.

Взяв за основу нейм-звукоподражание, было создано целое «семейство» разноцветных сов — так весёлая желтоглазая птица стала бренд-персонажем. Её вовлечение позволило решить технические задачи отстройки: совы меняют цвет и «держат» изображения ингредиентов. И даже форма пачки напоминает сову: чтобы усилить этот эффект, появился паттерн в виде тщательно прорисованных пёрышек.

Комплексное визуальное решение должно учитывать и мелкие детали, поэтому бренд-персонаж игриво выглядывает даже из логотипа: «Готовы вкусно похрустеть? — Hoot! For party mood!»

fs disable

Ребрендинг « Мозырьсоль» от PG branding

В рамках разработки стратегии развития бренд-портфеля крупнейшего белорусского производителя пищевой соли («Мозырьсоль») было принято решение о переводе серии ТМ в один монобренд под названием «Мозырьсоль» и его редизайн.

Объединяя торговые марки на полке соли и приправ в одну глобальную, необходимо иметь понятный эмоциональный и ценностный базис для объединения. Для этого агентство PG Branding проводило маркетинговые исследования и разрабатывало бренд-платформу.

В рамках дизайна нарисованные под каждый продукт авторские иллюстрации объединяют все в один бренд и формируют единый образ: дома, уюта, семьи. С упаковки можно считать такую ценность как чистота продукта. И основную эмоцию — забота.

Проведенная «революция» должна укрепить позиции бренда на почти монопольном рынке Беларуси, а также повысить конкурентоспособность на высококонкуретном рынке России.

fs disable

Чай на все случаи жизни от Saint Gift

На старте проекта Saint Gift, креативная команда четко обозначила для себя основную задачу — сделать упаковку главным конкурентным преимуществом продукта.

Упаковка подарочного чая должна отличаться от конкурентов по форме и дизайну и быть привлекательной с точки зрения эстетики и эмоций, вызывая wow-эффект.

За основу взяли форму треугольной призмы, которую нигде не встретишь на рынке, и отстроенный под чайный лист паттерн в нижней части упаковки. Также были использованы маленькие шестиугольные алмазы по форме логотипа, выделенные тиснением. Композицию дополнил яркий лозунг «Хочешь чай?» с нестандартными пожеланиями на каждой упаковке.

fs disable

Обновления для ортопедического бренда Trives от Brandson Branding Agency

Грамотно оформленная графически упаковка каждой из линеек делит продукцию компании по соответствующему назначению и помогает потребителю легче ориентироваться в ассортименте.

Брендлайн «Траектория здоровой жизни» акцентирует внимание на непрерывном процессе заботы о здоровье, с которым связан каждый продукт, выпускаемый компанией Тривес.

Несмотря на то, что использование продукции может быть разнесено по времени и применяться для разных целей, единая траектория демонстрирует внутреннюю целостность ассортимента компании и его связь с глубоким желанием каждого человека поддерживать счастливую жизнь.

fs disable

Fabula Branding разработало премиальные белорусские презервативы

Отечественные презервативы Indigo появились в Беларуси в начале 2017 года. Разработкой бренда занималось агентство Fabula Branding, которому теперь доверили создать его премиальный дизайн.

Фирменные стилеобразующие элементы были сохранены — стильный градиент, структурность и уникальная типографика логотипа успели стать визитной карточкой бренда. Подробнее на Sostav.

fs disable

«Сырный мастер» накормит всех

Торговая марка «Сырный мастер» завершила рестайлинг. Теперь сыры выпускаются в яркой и удобной упаковке (флоупак) и в фиксированном весе.

На упаковке каждого сорта сыра — изображения разных мастеров. Каждый из них не только представляет потребителю свой продукт, но и рассказывает о его истории, о том, как и с чем этот сыр лучше всего употреблять.

На «Святом Источнике» появился Человек-Паук

IDS Borjomi Russia впервые запустил новый дизайн бутылочек воды «Святой Источник» с изображением популярного супергероя. Ограниченная серия с Человеком-Пауком пополнила коллекцию бутылочек в виде игрушек с супергероями MARVEL, которая рассчитана на мальчиков всех возрастов.

Человек-Паук — один из самых популярных героев в России среди мальчиков и подростков. В линейке бутылочек «Святой Источник» также есть Железный Человек, Халк и Тор. Человек-Паук обладает невероятной силой, спасает мир и позволяет каждому ребенку найти героя внутри себя.

«Забота о питьевом режиме детей — важная часть стратегии нашей компании. Приучить их пить чистую воду без вкусных примесей и дополнительных компонентов очень сложно. Благодаря инновационному дизайну продукт интересен детям — они воспринимают его как игрушку. Детям и родителям не приходится выбирать между интересным и полезным», — отметила Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia.

Пельмени с семейным характером

Задание коммуникационному агентству «Тайгер-тайгер»: разработать концепцию упаковки и новый дизайн этикетки продукта, так как старая этикетка визуально удешевляла продукт и имела технические недостатки (отклеивалась, мялась, неправильно приклеивалась).

Оформление призвано было отразить ручную работу и придать продукту семейный, домашний характер. Новая упаковка представляет пельмени как качественный и недешёвый товар, покупая который потребитель платит именно за продукт, а не за дизайн.

Одна из особенностей пельменей заключается в том, что они поставляются в комплекте с разделочной доской из дерева, лавровым листом и перцем горошком. Такая упаковка навевает воспоминания о домашних посиделках за лепкой пельменей в кругу семьи.

Необходимо было также акцентировать внимание на категории «А», реальном рыночном преимуществе пельменей. Мясо именно этой, высшей категории используется при их приготовлении.

Команда остановилась на решении с честным, открытым и семейным характером. По задумке, компоновка чётко структурирована, на лицевой части упаковки отлично читается состав пельменей и их категория. Упаковка выполнена в виде картонного шубера, своеобразной коробки-футляра, и снабжена вырубной формой, которая даёт возможность не только увидеть продукт, но и создать у потребителя ассоциации о его приготовлении.

fs disable

В рамках концепции TigerTiger разработали этикетки и для других продуктов линейки Талицких полуфабрикатов, которые продолжают общую стилистику оформления.

fs disable

О любви и происхождении от Depot WPF

Задача: на упаковке экстратонкой замороженной фасоли должно быть отражено российское происхождение продукта.

Depot WPF приняло решение отразить эту мысль через крупную надпись «Выращено на полях Кубани», которая появилась рядом с фуд-зоной. Подробнее на Sostav.

fs disable

«Русский Стандарт» вдохновился павлопосадскими платками

Уникальный облик серии «Павловский Посад» вдохновлен известными во всем мире узорами набивных платков производства «Павловопосадской платочной мануфактуры». Отличительной особенностью павловопосадских платков является созданный вручную объемный цветочный орнамент на тонкой шерстяной ткани из собранных в букеты и гирлянды цветов.

Оформление бутылки было разработано собственной дизайнерской студией компании в Лондоне. Подробнее на Sostav.

Коровы полетели на воздушном шаре на упаковке молока от Depot WPF

Концепция для нового дизайна упаковки продукции, выпускаемой компанией «Молком-Павлодар», была предложена дизайнером Алиной Козеевой. Лаконичное решение в легкой цветовой гамме, по словам заказчика, очень хорошо отражает и девиз компании: «Вкусно! Полезно! Натурально!». Подробнее на Sostav.

fs disable

Шоколадные десерты в ретро-стилистике от BQB

Агентство BQB, изучив рынок шоколадных десертов и особенности данной категории, решило предложить заказчику (компании СЕВКО) концепцию упаковки, построенную на высококачественной иллюстрации, выполненной в ретро-стилистике. Такой имидж и детальность прорисовки хорошо подчеркивают качество самого продукта, ручная работа и индивидуальный подход на всех этапах производства. Подробнее на Sostav.