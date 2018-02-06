Агентство продолжило работу над брендом первых белорусских презервативов Indigo

Fabula Branding разработало дизайн упаковки для новой, премиальной позиции Indigo Lux, которая пополнила существующую линейку.

Отечественные презервативы Indigo появились в Беларуси в начале 2017 года. Разработкой бренда занималось агентство Fabula Branding, которому теперь доверили создать его премиальный дизайн.

Фирменные стилеобразующие элементы были сохранены — стильный градиент, структурность и уникальная типографика логотипа успели стать визитной карточкой бренда. Цветовая гамма нового SKU поддерживает нейм Indigo. Градиент с эффектом свечения притягивает внимание. Минимализм и глубокий темный цвет формируют премиальный образ бренда и выделяют торговую марку на полке.

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Задача отстройки всей линейки от конкурентов решается не только визуально. В агентстве признаются, выводу продукта предшествовал глубокий анализ рынка. До появления Indigo категория презервативов в Беларуси была представлена продукцией двух типов — сильные интернациональные бренды высокого качества и соответствующей цены, а также малоизвестные торговые марки низкой ценовой категории. При разработке стратегии было решено воспользоваться этой ситуацией и вывести бренд Indigo в незанятый средний ценовой сегмент.

Особенностью первых белорусских презервативов стала также нестандарная фасовка: 5, 10, 15 штук в упаковках вместо привычных трех и двенадцати. Вывод премиальной позиции способствует расширению продуктовой линейки и в целом укрепляет позицию бренда.