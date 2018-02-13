Новое визуальное решение учитывает и девиз компании

За разработкой нового дизайна для всей линейки своей продукции в агентство Depot WPFобратилась компания из Казахстана «Молком-Павлодар».

Концепция для нового дизайна упаковки продукции, выпускаемой компанией «Молком-Павлодар», была предложена дизайнером Алиной Козеевой. Лаконичное решение в легкой цветовой гамме, по словам заказчика, очень хорошо отражает и девиз компании: «Вкусно! Полезно! Натурально!».

«Центром композиции стал воздушный шар, для каждого продукта он окрашен в свой цвет. Но главная особенность — оригинальная графика. Свое восприятие размещенных на упаковке рукотворных иллюстраций потребитель переносит и на сам продукт», — рассказала Алина Козеева, дизайнер проекта.