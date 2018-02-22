Новая лимитированная серия водки вышла в красочном дизайне

Легендарные павлопосадские платки легли в основу нового дизайна бутылки водки «Русский Стандарт». Эксклюзивная серия водки уже вышла на рынок.

Уникальный облик серии «Павловский Посад» вдохновлен известными во всем мире узорами набивных платков производства «Павловопосадской платочной мануфактуры». Отличительной особенностью павловопосадских платков является созданный вручную объемный цветочный орнамент на тонкой шерстяной ткани из собранных в букеты и гирлянды цветов.

Оформление бутылки было разработано собственной дизайнерской студией компании в Лондоне. Данная серия является четвертой в коллекции, посвященной традиционному декоративно-прикладному искусству России. Ранее она была доступна исключительно в магазинах беспошлинной торговли и стала настоящим хитом среди поклонников классической русской водки во всем мире.

Благодаря сочетанию богатых традиций подлинного русского бренда и передовых технологий производства, водка «Русский Стандарт Original» в уникальном дизайне «Павловский Посад» станет истинной находкой для коллекционеров, ценителей искусства и любителей качественной русской водки.

Впервые с момента выхода специально для российских потребителей новая лимитированная серия выпущена в самом продаваемом в России формате 0,5 л. Серия имеет ограниченный тираж в 335 000 экземпляров и доступна в ключевых федеральных торговых сетях по всей России. Цена за бутылку «Русского Стандарта Original» в эксклюзивном дизайне не отличается от цены регулярной бутылки того же формата.

Предполагается, что лимитированная серия станет отличным подарком в период весенних праздников и будет способствовать дальнейшему укреплению лидирующей позиции «Русского Стандарта» в премиальном водочном сегменте.