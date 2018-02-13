Новый дизайн сообщает о происхождении продукта

Сотрудничество агентства Depot WPF и компании Bonduelle Россия продолжается уже несколько лет, поэтому редизайн одной из линеек продукции компании также был проведен совместно.

Задача: на упаковке экстратонкой замороженной фасоли должно быть отражено российское происхождение продукта.

Depot WPF приняло решение отразить эту мысль через крупную надпись «Выращено на полях Кубани», которая появилась рядом с фуд-зоной.

Помимо текста, команда проекта предложила Bonduelle использовать приём, не характерный для категории: разместить на упаковке вместе с изображением продукта рисованный образ радушного кубанского фермера.

Сложившаяся композиция наиболее точно говорит о российском происхождении продукта и о любви, вложенной в него.

Выбранное визуальное решение помогло новой замороженной фасоли выделиться в торговых сетях.