Упаковка выполнена в ретро-стилистике

В нужное время в нужном месте — какой же еще продукт запускать во время продолжительной череды праздников? Новая марка шоколадных десертов от BQB выходит на рынок.

Клиент

Компания СЕВКО насчитывает около 150 торговых марок и предлагает клиентам почти 2000 наименований. Филиалы компании находятся в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, а система импорта товаров налажена с более чем десятью странами. Компания занимается также собственным производством продуктов питания.

Агентство BQB занималось разработкой нового класса десертов — по размеру больше, чем конфета, и меньше, чем пироженое. Перед креативной командой было поставлено несколько задач при производстве нового продукта:

Разработка дизайна упаковки для премиальных шоколадных десертов ручной работы;

Разработка ОРИГИНАЛЬНОЙ конструкции упаковки.

Это был первый опыт сотрудничества BQB с компанией СЕВКО, но в ближайшее время планируется запуск еще нескольких совместных проектов.

Работа креативной команды

Bon Dessert — это ассорти шоколадных конфет-десертов ручной работы. В набор входят девять авторских конфет-десертов из молочного и темного шоколада с кокосовой, трюфельной и сливочной начинками, декором из розовой кондитерской крошки, сахарной мимозы, позолоченных какао-бобов, с апельсиновыми цукатами и кусочками клюквы.

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Агентство BQB, изучив рынок шоколадных десертов и особенности данной категории, решило предложить заказчику концепцию упаковки, построенную на высококачественной иллюстрации, выполненной в ретро-стилистике. Такой имидж и детальность прорисовки хорошо подчеркивают качество самого продукта, ручная работа и индивидуальный подход на всех этапах производства.

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На этапе запуска продукта было решено ограничится тремя иллюстрациями и сюжетами, в дальнейшем планируется увеличение ассортимента. Основные сюжеты для коробок получили названия «Английский парк», «Шоколатье», «Приглашение на танец».

В каждой иллюстрации фирменные десерты становятся частью сюжета. Также важным этапом проекта была разработка формы и дизайна коробки. После рассмотрения нескольких концепций форм и конструкций, остановились на оригинальном решении — коробка с диагонально «скошенной» крышкой и 3-х уровневый «пьедестальный» корекс.