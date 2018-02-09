Соцсеть наряду с ВКонтакте и Яндексом показывала официальный старт Игр в Пхёнчхане





Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских Игр-2018, которая состоялась сегодня в южнокорейском Пхёнчхане, в Одноклассниках посмотрели 3,5 млн уникальных зрителей, сообщили Sostav в пресс-службе социальной сети со ссылкой на внутренние данные компании. Пять видеопотоков с трансляциями с разных камер суммарно набрали 5,6 млн просмотров.

Российские спортсмены на церемонии прошли под олимпийским флагом, поскольку не могли выйти под национальным флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России решением Международного олимпийского комитета (МОК). В параде участвовало 80 представителей российской делегации, а всего состязаться в соревнованиях зимних видов спорта будут 168 россиян.

Помимо Одноклассников в России церемонию открытия Игр-2018 показывали телеканал «Матч ТВ» в эфире и на своем сайте, а также соцсеть ВКонтакте и Яндекс (на главной странице). Данные по аудитории, которую охватило событие на этих площадках, пока отсутствуют.

Российские зрители впервые получили возможность смотреть все трансляции с Олимпиады в интернете. По оценкам МОК, освещение нынешних Игр станет беспрецедентным: рекордным будет количество часов онлайн-вещания. Ожидается, что digital-платформы покажут в два раза больше контента, чем телекомпании. Телевизионные трансляции с зимних Олимпийских Игр будут более чем в 200 странах и охватят 5 млрд человек по всему миру, то есть 9 из 10 человек с доступом к ТВ.