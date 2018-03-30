Павел Дуров уже собрал на развитие своей блокчейн-платформы TON $1,7 млрд

Основатели мессенджера Telegram отчитались перед властями США о привлечении 850 млн долларов в ходе второго раунда ICO. Всего в ICO участвовали 94 инвестора, минимальная сумма вложений составила 1 млн долларов.

Размещение токенов шло с 14 марта. Кто именно вложился в проекты Дуровых, не раскрывается. По словам некоторых инвесторов, мессенджер планирует провести ещё третий раунд инвестиций до конца года.

Проект нацелен на создание цифрового актива, который в конечном счете стал бы широко распространенным средством платежа. Кроме того, проект включает разработку мультиблокчейновой системы, способной справляться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa Inc. и Mastercard Inc.

Напомним, первый раунд привлечения инвестиций проходил с 29 января до середины февраля. В рамках ICO удалось привлечь 850 млн долларов от 81 инвестора. Среди россиян о покупке токенов Telegram уже заявили глава Qiwi Сергей Солонин (он вложил 17 миллионов долларов), основатель Вимм-билль-данн Давид Якобашвили (10 миллионов долларов) и фонд TMT Investments.