Скандал вокруг мессенджера вызвал наплыв аудитории

Аудитория мессенджера Telegram за последние 30 дней превысила 200 млн пользователей, сообщается в блоге сервиса. Создатели сервиса назвали отметку в 200 млн человек «безумной». В блоге поблагодарили всех пользователей мессенджера за использование платформы. Telegram никогда не рекламировался, поэтому его популярность растет только за счет того, что одни пользователи мессенджера приглашают в него других.

«Именно поэтому вы — наши пользователи — были и всегда будете нашим единственным приоритетом. В отличие от других популярных приложений, Telegram не имеет акционеров или рекламодателей», — отмечается в сообщении.

Сервис стоит на защите личных данных своих пользователей и поэтому не заключает сделок с маркетологами, охотниками за данными и государственными органами. С момента создания Telegram в 2013 году компания «не раскрыла третьим лицам ни одного байта личных данных».

В декабре 2016 годасоздатель мессенджера Павел Дуров сообщал, что Telegram достиг отметки в 100 млн пользователей в месяц, а к декабрю 2017 года показатель вырос до 180 млн пользователей.

Напомним, Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. У мессенджера есть 15 дней, чтобы предоставить информацию ФСБ. Если этого не произойдет, Роскомнадзор сможет потребовать заблокировать мессенджер.