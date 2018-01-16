Документ состоит более чем из сотни страниц и подписан Николаем Дуровым



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В анонимном Telegram-канале появилась документация, описывающая принципы работы блокчейна TON (Telegram Open Network) от мессенджера Telegram, а также его математические алгоритмы и технические детали.

Документ состоит из 132 страниц и подписан одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и братом Павла Дурова Николаем Дуровым.

По описанию, TON - это «проект быстрого, защищенного и масштабируемого блокчейна и сети, способных обрабатывать миллионы трансакций в секунду, являющихся одновременно ориентированными как на пользователей, так и на поставщиков услуг».

TON будет состоять из комплекса различных сервисов. Кроме собственно блокчейна TON в него войдёт распределенная технология хранения файлов TON Storage, сетевой прокси-анонимайзер для сокрытия IP-адресов и трансакций в сети, таблица хешей, TON DHT, платформа для пользовательских сервисов, а также платформа для микроплатежей внутри сети TON Payments.

В документе также описывается криптовалюта Gram. Она будет использоваться для внесения депозитов, трансакционных сборов, взимания комиссии за обработку сообщений в смарт-контракте и постоянных платежей за хранение.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дуров намерен создать криптовалюту на базе мессенджера Telegram. Кроме того, мессенджер планирует выйти на ICO и привлечь 5 млрд долларов.