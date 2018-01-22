Книга заявок на предварительное размещение переполнена настолько, что мессенджер отказывается от инвестиционных проектов из России

Telegram собирается привлечь не менее 850 млн долларов на предварительном ICO. Это гораздо больше, чем предполагалось, первоначально заявлялась сумма в 500 млн долларов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с другими участниками переговоров.

По информации источников, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России. Кроме того, Дурову не интересны российские инвесторы, так как он хочет построить глобальную компанию.

Вокруг ICO Telegram колоссальный ажиотаж, признает сотрудник одного из венчурных фондов, работающих в Кремниевой долине. По его словам, к нему обратилась масса людей с просьбой помочь инвестировать в Telegram.

Минимальное вложение, которое Telegram готов рассмотреть, составляет 20 млн долларов, а якорным инвесторам придётся отдать не менее 50 млн долларов. Компания будет выбирать вкладчиков по принципу известности и близости к руководству, но вне зависимости от страны, где работает этот инвестор, поясняет другой источник.

Деньги от ICO Telegram направит на развитие новой блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard.

Аудитория мессенджера составляет сейчас 150 млн человек, а к январю 2022 года достигнет 1 млрд, планирует Telegram, и именно с ростом аудитории возрастут и затраты – более чем втрое к 2021 году, до $220 млн.

Эксперты отмечают, что на ажиотаж вокруг ICO влияет психология заинтересованных инвесторов: на рынке много участников, которые уже не хотят вкладываться в классическую экономику, но жалеют, что не успели за основным трендом прошлого года и не вложились, например, в биткойн. Именно эти инвесторы хотят воспользоваться новой возможностью захватить часть упущенного рынка блокчейна и криптовалют.