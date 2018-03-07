Список долларовых миллиардеров возглавил владелец Amazon Джефф Безос

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые официально вошел в рейтинг богатейших людей мира, составленный Forbes.

Дуров занял в рейтинге 1394-е место. Его состояние оценили в 1,7 миллиарда долларов. По данным журнала, Telegram стоит более одного миллиарда долларов.

Рейтинг долларовых миллиардеров впервые возглавил владелец Amazon Джефф Безос, потеснив на второе место Билла Гейтса, а на третье — Уоррена Баффета.

Состояние Безоса оценили в 112 млрд долларов, что сделало его первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Состояние Безоса показывает большой рост — в тройку лидеров списка он попал только в прошлом году. А за прошлый год акции Amazon подорожали почти на 60%, что принесло ему ещё 39 млрд долларов. Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook, получил 5 строчку.

Самым богатым россиянином, по версии журнала, стал владелец контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценено в 19,1 миллиарда долларов.

Напомним, в середине февраля Дуров провёл ICO и привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Деньги он собирается потратить на развитие мессенджера, а также новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой.