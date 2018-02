Подборка роликов от рекламодателей Суперкубка

Состояние болельщиков накануне Super Bowl можно описать, изменив строчки известной песни: «Словом, мы все больны футболом». Главный матч Национальной футбольной лиги ждут по всему миру: по прогнозам его посмотрят не менее 110 млн зрителей в США и 50 млн зрителей в других странах.

В России трансляция начнется глубокой ночью, что не помешает любителям американского футбола в Москве и регионах, свидетельствуют обзоры First & Goal. В организации трансляций участвуют не только спортбары, но и традиционные «спутники» Super Bowl — пивоваренные компании. Например, бренд Bud («САН ИнБев») планирует устроить серию вечеринок в столичных барах.

Финалисты турнира уже известны. 4 февраля на поле U.S. Bank Stadium в Миннесоте сойдутся Philadelphia Eagles и New England Patriots. Команды никогда не встречались в финале Суперкубка. Интриги добавляет тот факт, что «Орлы» еще не побеждали в турнире, а «Патриоты» становились обладателями трофея пять раз. Напомним, в случае победы «Орлов» пивной бренд Bud Light пообещал устроить Philly Philly Day и обеспечить всю Филадельфию бесплатным пивом.

Super Bowl — явление уникальное. Журнал Forbes оценивает его дневную выручку в 663 млн долларов, что в полтора раза больше показателя летней Олимпиады. Так что национальный масштаб не мешает турниру ставить глобальные рекорды.

С 2010 года главные матчи собирают не меньше 100 млн зрителей в США, а это треть населения страны. Неудивительно, что рекламодатели выкладывают по 5 млн долларов за 30-секунд эфирного времени — в прошлом году вклад большой игры в экономику составил 14 млрд долларов. Интересно, что далеко не все люди смотрят Super Bowl ради спорта. Согласно исследованиям, значительная часть зрителей включает трансляцию из-за рекламных роликов и традиционного Halftime Show с участием звезд.

Компания Amobee выяснила, что накануне Суперкубка активнее всего пользователи обсуждают рекламу напитков: Pepsi, Bud Light, Budweiser и Coke. Большинство упоминаний (68%) бренда Pepsi связано с Синди Кроуфорд, которая вместе с сыном снялась в ремейке рекламы 1992 года, и всего 1% — с Джастином Тимберлейком, который выступит на Halftime Show (спонсором шоу является Pepsi).

Мало кому удается избежать временного помешательства, вызванного Super Bowl. Креативщики сходят с ума, пытаясь удивить клиента, маркетологи требуют еще более безумных идей. Именно так получаются эксцентричные ролики Skittles с Дэвидом Швиммером.

Другие бренды стремятся не удивить зрителей, а рассказать о вечных ценностях. Coca-Cola продолжает воспевать разнообразие и вслед за America the Beautiful выпустила ролик The Wonder Of Us, где каждый находит колу по вкусу.

Некоторые бренды смогли удивить. Например, Budweiser (AB InBev) отказался от знаменитых лошадей породы клайдсдейл, которые мелькали в прошлогодней рекламе. Вместо этого бренд решил напомнить о своей инициативе по обеспечению питьевой водой. С 1998 года компания Anheuser-Busch InBev отпправила 79 млн банок в города, пострадавшие от стихийных бедствий — ураганов, наводнений, торнадо, лесных пожаров. По информации Ad Age, клайдсдейлы останутся только в интернет-рекламе Budweiser.

Bud Light наконец показал настоящего короля в своей «средневековой» кампании. Рыцарь в доспехах фирменного синего цвета помогает разогнать врагов и приглашает всех на вечеринку.

В отличие от клайдсдейлов, селебрити в рекламе Суперкубка меньше не становится. Дэвид Швиммер снялся в рекламе Skittles, Тиффани Хэддиш («Улетные девочки») в рекламе Groupon. Питер Динклэйдж и Морган Фриман устроили рэп-баттл в рекламе Doritos и Mountain Dew, Киану Ривз освоил каскадерское ремесло для Squarespace. Дэнни ДеВито можно увидеть в ролике M&M’s, Билла Хейдера («Девушка без комплексов») в рекламе Pringles, Мэтта Деймона — в креативе Stella Artois.