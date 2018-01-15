Суперкубок стартует 4 февраля

До Super Bowl LII — одного из важнейших событий в мире спорта и рекламы — осталось меньше месяца. Однако в этом году, как отмечают маркетологи и агентства, рекламодатели не торопятся делиться своими планами и показывать свежий креатив.

Ситуация весьма необычная. До сих пор рекламодатели исходили из предположения, что раннее размещение тизера создает шумиху и подогревает интерес аудитории. В большинстве случаев это срабатывало, и компания получала свою долю внимания задолго до начала игр. Например, в 2017-м эфир Суперкубка раскупили 49 брендов, и 36 из них разместили рекламные ролики заранее. Остальные опубликовали анонсы или тизеры. Составить общую картину можно было уже в декабре — в начале января.

В этом году первый значимый тизер появился 11 января. Pepsi разместила 6-секундный тизер с Синди Кроуфорд — ремейк рекламы 1992 года, когда топ-модель была на пике своей славы. Оригинальный ролик традиционно входит в список самой сексуальной (и сексистской) рекламы Super Bowl. В ремейке Кроуфорд снялась со своим 18-летним сыном Пресли Уокером Гербером.

Оригинальный ролик

Другой крупный бренд, Bud Light (Anheuser Busch InBev), планирует продолжить «средневековую» кампанию, запущенную в августе. Использованная там фраза Dilly Dilly уже ушла «в народ» и стала популярной среди поклонников марки и футбольных фанатов. Первый ролик своеобразной трилогии выложен на YouTube. Второй, по информации СМИ, покажут 21 января во время Чемпионских игр АФК и НФЛ, а третий будет транслироваться в эфире Суперкубка.

Известно также, что рекламироваться на Суперкубке будут Coca-Cola Co., M&M's, Kia, Hyundai, Budweiser, Avocados from Mexico. После перерыва вернется Doritos, а откажутся от размещения Honda и Fiji Water.

На предстоящих играх будут править длинные — по нынешним временам — рекламные форматы, сообщает Business Insider. Если видеореклама в интернете движется в сторону сокращения до 6 секунд, то Super Bowl LII явно не вписывается в этот тренд. Зрители соревнований увидят как никогда много длинных рекламных роликов, заявил вице-президент по продаже рекламы NBC Universal Sports Group Дэн Лавингер. По его словам, рекламодатели не ограничиваются 30 секундами и рассматривают Суперкубок как платформу для полноценного сторителлинга.

Средняя стоимость 30-секундного слота на Super Bowl LII составляет 5 млн долларов, что сопоставимо с прошлогодними ценами. На прошлой неделе у NBC оставалось нераспроданными менее 10 слотов, рассказал журналистам Лавингер. По прогнозам, 4 февраля компания установит рекорд по дневной выручке. Вещатель рассчитывает заработать на Суперкубке 500 млн долларов, после чего начнет подсчитывать доходы от Зимней Олимпиады. Ожидается, что Игры принесут компании не менее 900 млн долларов только от национальных продаж.

Super Bowl LII стартует 4 февраля на U.S. Bank Stadium в Миннесоте. Турнир откроется традиционным Half-time Show с участием Джастина Тимберлейка.