Ролик будет показан во время трансляции Суперкубка в воскресенье



Скриншот видеоролика

Пивной бренд Budweiser выпустил драматическую рекламу об иммигрантах. Главный герой приезжает в Америку, чтобы исполнить свои мечты, но местные жители ему не рады. Зрители увидели в рекламе параллели с современной политической ситуацией в США.

Главный герой ролика – молодой Адольфус Буш (Adolphus Busch), один из основателей компании Anheuser-Busch, производителя марки пива Budweiser. В 1857 году Буш приехал из Германии в США, мечтая открыть свое дело. Он остановился в Сент-Луисе. Там он вместе Эберхардом Анхойзером (Eberhard Anheuser), своим тестем, открыл свой бизнес под маркой Anheuser-Busch.

В рекламе рассказывается о первых месяцах Буша в Америке. Местные жители встречают иммигранта крайне недружелюбно. Но молодой человек не сдается и, в конце концов, встречает будущего партнера по бизнесу.

Рекламный ролик попал в самую точку: как раз сейчас в США общественность активно критикует указ Дональда Трампа об иммигрантах. Напомним, президент усложнил иммиграционные правила специальным указом. В частности, на 120 дней была приостановлена программа приема беженцев, на 90 дней въезд в страну запретили жителям Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена.

Однако вице-президент Budweiser по маркетингу Рикардо Маркес утверждает, что выход ролика случайно совпал с политическими событиями. Рекламу готовили с октября 2016 года, когда в США еще не начались президентские выборы.

«Это вечная тема, которая особенно актуальна сейчас, когда мир тянет нас в разные стороны», - отметил Рикардо Маркес.

За креативную концепцию кампании отвечало агентство Anomaly, MediaCom занималось медийным размещением, а VaynerMedia разрабатывали диджитал-составляющую кампании. Режиссером проекта выступил Крис Сэрджент.

Источники, близкие к Bud, рассказали Adweek, что съемки последнего ролика могли обойтись бренду от $2 до $3 млн. Кроме того, размещение 30-секундного ролика во время трансляции Суперкубка на телеканале Fox стоит в этом году $5 млн. По оценкам издания, минутная реклама Budweiser вместе с размещением обошлась компании примерно в $15 млн.

«Я могу сказать вам, что это особенная кампания во всех отношениях, включая инвестиции. Если хорошо подумат, то это (Суперкубок) одна из немногих платформ, которая позволяет охватить большую заинтересованную аудиторию во время прямой трансляции. Так что такие затраты имеют смысл», - рассказал Маркес.