Прошло 23 года с тех пор, как Дэвид Швиммер последний раз снимался в ТВ-рекламе. В преддверии Super Bowl актер, наиболее известный как Росс Геллер из сериала «Друзья», играет главную роль в рекламном ролике от Skittles, который будет показан во время Суперкубка.
Четыре коротких рекламных ролика Skittles появились в сети накануне. Во всех видео Швиммер перевоплощается в нового персонажа, каждый из которых «со странностями». Например, в первой рекламе — Sandwich — Швиммер, скромно одетый и скорее напоминающий преподавателя, кормит живой сэндвич. Угадайте, чем? Правильно, Skittles.
Интрига состоит в том, что только один из опубликованных тизеров станет основой для главного ролика от Skittles. Основную рекламу не увидит никто, кроме одного человека — 17-летнего Маркоса Менендеса из Лос-Анджелеса. Кто это — никому не известно, но СМИ уже строят предположения, что такого человека и вовсе не существует. Журналисты отследили недавнее появление профиля с таким именем в Instagram и Twitter, сделав вывод, что это специально выдуманный персонаж для пока никому не известных целей.
Сам Швиммер признается, что был очень рад предложению Skittles о сотрудничестве.
«Я бы никогда не стал рекламировать продукт, который мне лично абсолютно не нравится. Да и сам факт демонстрации итогового ролика только одному человеку очень интригует. Но, к сожалению, даже я не знаю, какой персонаж из четырех будет выбран для окончательной версии рекламного ролика», — сообщил актер.