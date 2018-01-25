Как будет выглядеть окончательная версия рекламы, не знает даже ее герой – актер Дэвид Швиммер

Прошло 23 года с тех пор, как Дэвид Швиммер последний раз снимался в ТВ-рекламе. В преддверии Super Bowl актер, наиболее известный как Росс Геллер из сериала «Друзья», играет главную роль в рекламном ролике от Skittles, который будет показан во время Суперкубка.

Четыре коротких рекламных ролика Skittles появились в сети накануне. Во всех видео Швиммер перевоплощается в нового персонажа, каждый из которых «со странностями». Например, в первой рекламе — Sandwich — Швиммер, скромно одетый и скорее напоминающий преподавателя, кормит живой сэндвич. Угадайте, чем? Правильно, Skittles.

Интрига состоит в том, что только один из опубликованных тизеров станет основой для главного ролика от Skittles. Основную рекламу не увидит никто, кроме одного человека — 17-летнего Маркоса Менендеса из Лос-Анджелеса. Кто это — никому не известно, но СМИ уже строят предположения, что такого человека и вовсе не существует. Журналисты отследили недавнее появление профиля с таким именем в Instagram и Twitter, сделав вывод, что это специально выдуманный персонаж для пока никому не известных целей.

Сам Швиммер признается, что был очень рад предложению Skittles о сотрудничестве.