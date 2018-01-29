Подборка новых роликов от рекламодателей Суперкубка

Бренды продолжают выкладывать тизеры и рекламные ролики для Super Bowl LII, а Sostav.ru продолжает следить за новостями вокруг одного из крупнейших событий в мире спорта.

Конечно, за 5 млн долларов можно купить 2,6 млрд показов в Instagram или 8 размещений у Селены Гомес, но зрители привыкли к рекламному марафону Суперкубка. Чем же еще порадуют бренды кроме эксцентричных зарисовок Skittles с Дэвидом Швиммером?

Amazon

В тизере Amazon снялся самый богатый человек на планете (по версии Forbes) — основатель компании Джефф Безос. Миллиардер делает вид, что озабочен потерей голоса у Alexa, и требует устранить проблему. Но мы-то знаем, что все будет хорошо.

Budweiser

В новой рекламе Budweiser вы не увидите знаменитых лошадей породы клайдсдейл. Фирменных тяжеловозов заменят грузовики, которые доставят воду всем страждущим. Пивной бренд решил напомнить о своей инициативе по обеспечению питьевой водой. С 1998 года компания Anheuser-Busch InBev отпправила 79 млн банок в города, пострадавшие от стихийных бедствий — ураганов, наводнений, торнадо, лесных пожаров. Это стало возможным благодаря самоотверженности работников, готовых прийти на помощь даже ночью.

Bud Light

Другой пивной бренд, Bud Light, продолжил «средневековую» кампанию, запущенную в августе. Использованная там фраза Dilly Dilly уже ушла «в народ» и стала популярной среди поклонников марки и футбольных фанатов. Ролик снят в виде обращения короля к «Орлам Филадельфии». Монарх торжественно обещает устроить Philly Philly Day, если команда выиграет турнир. Ранее Bud Light предложил игроку Philadelphia Eagles Лэйну Джонсону обеспечить всех болельщиков бесплатным пивом в случае победы.

Groupon

Купонный сервис Groupon пригласил актрису Тиффани Хэддиш («Улетные девочки»), чтобы рассказать о своей социальной миссии. Ведь каждый раз, когда человек использует Groupon, он помогает местному бизнесу. Что случится с тем, кто не захочет поддержать малый бизнес, показано весьма наглядно.

Lexus

В рекламе Lexus Король Т’Чалла, он же Черная Пантера, продемонстрировал возможности спорткара 2018 Lexus LC 500. Именно он поможет герою справиться с трудностями в фильме от Marvel Studios. Премьера картины в США состоится 16 февраля.

Pringles

В рекламе чипсов пафосное начало быстро сменяется неподдельным удивлением. Актер Билл Хейдер («Девушка без комплексов») и другие участники съемочной группы открывают для себя мир вкусов Pringles, с барбекю и халапеньо. Вау.

Doritos и Mountain Dew

Накануне поединка Питер Динклэйдж и Морган Фриман учат скороговорки, и у них неплохо получается. Чем закончится битва между представителями Doritos и Mountain Dew, зрители узнают 4 февраля.

Squarespace

Идея Squarespace на первый взгляд проста — показать, как легко можно создать сайт с помощью сервиса. Однако Киану Ривз не ищет легких путей, поэтому актер отправляется в пустыню, где плачет от восторга, воет на Луну и разговаривает с собственным отражением. Всё ради красивого сайта Arch Motorcycle.

Febreze

Вдохновением для бренда Febreze (Procter & Gamble) послужил, по-видимому, «Парфюмер» Зюскинда. Иначе как объяснить, что после туалета герой ничем не пахнет? Если только силой освежителя.