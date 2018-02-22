Оно будет развиваться не как традиционное медиаагентство



Иллюстрация: брендбук Wavemaker

Рекламный холдинг GroupM (принадлежит WPP) официально запустил на российском рынке новое агентство Wavemaker, которое образовалось в результате слияния медиаагентств MEC и Maxus. Их сотрудники теперь работают в одной команде, а само агентство получило новый фирменный стиль и позиционирование. Wavemaker в России возглавила Наталья Кирьянова, которая ранее была заместителем генерального директора MEC (глава MEC Мария Колосова в конце 2017 года стала гендиректором холдинга GroupM).

Наталья Кирьянова рассказала Sostav, почему в GroupM переосмыслили подход к работе с клиентами и наняли в медиаагентство Wavemaker специалистов по креативу и из других смежных областей.

Как будет работать Wavemaker после официального запуска? Почему вы называете его агентством нового типа?

Процесс слияния двух агентств был запущен в конце 2017 года. В России мы официально запустили компанию 20 февраля. Сегодня основной этап можно считать завершенным, и мы начинаем функционировать как новая компания Wavemaker. Интересно отметить, что в нашем названии присутствует заглавная буква W, говорящая о принадлежности к самому крупному холдингу WPP, так и традиционная М для всего медиахолдинга GroupM.

Позиционирование Wavemaker в России и во всем мире строится на нескольких ключевых принципах, которые нас отличают от конкурентов: синергия медиа, контента и технологий. Мы можем с уверенностью говорить не просто про новое позиционирование или три слова в логотипе компании, а полное переосмысление подхода к работе с клиентом над их бизнес-задачами. Опираясь на наш подход к анализу потребителей, их пути к покупке, мы помогаем клиентам принимать умные решения, работающие на перспективу.

В нашем распоряжении уникальный исследовательский продукт – Wavemaker Momentum, всеобъемлющая и крупнейшая в мире база данных о том, как и почему потребители принимают решения о покупке. Активировать же инсайты из Momentum на миллиардах экранов и устройств нам помогает [m]PLATFORM, передовая технология GroupM для работы с аудиториями. Все наши подразделения и специалисты объединены в стремлении дать нашим клиентам решения, которые помогут понять потребителей, а также ускорить и сократить их путь к покупке.



Wavemaker и позиционирование нашего бренда являются самым убедительным проявлением нашего движения к этой цели. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый клиент нашего агентства видел в нас бизнес-партнеров, которые будут готовы в кратчайшие сроки поддержать и реализовать самую безумную идею. Благодаря слиянию двух сильных брендов, мы получили уникальную команду и экспертизу. Это дает нам большое преимущество в работе практически со всеми категориями товаров в России, у нас большой опыт в работе как с глобальными клиентами, так и с локальными российскими брендами.

Насколько сократилось количество сотрудников после слияния MAXUS и MEC?

У нас скорее произошла реструктуризация, мы заполнили много открытых вакансий и утолили свой кадровый голод, который сейчас переживает большинство агентств на рынке. Кроме того, мы видим большую потребность в найме сильных специалистов из смежных для нас областей.



Появились ли в Wavemaker новые позиции (которых ранее не было в агентствах MAXUS и MEC)?



Мы выходим за рамки традиционного медиаагентства, хотим обладать экспертизой во многих областях. Например, мы открыли такие вакансии, как Creative Director или E-com manager. Мы абсолютно убеждены, что люди – это наша главная ценность, и мы будем усиленно работать над тем, чтобы наш новый подход, философия стали частью нашего ДНК. Перед нами стоит задача выстроить культуру WAVEMAKER и соблюдать важнейшие принципы PACED (Passionate, Agile, Сollaborative, Entrepreneurial, Diverse): любить своё дело, быть динамичными и разносторонними, всегда готовыми к новым вызовам и возможностям.



Какую долю от общего биллинга GroupM сейчас занимает новое объединенное агентство?



Wavemaker станет лидирующим агентством не только в рамках холдинга GroupM, но и на российском рынке в целом. Мы с нетерпением ждем обновленный рейтинг медийных агентств, подготовленный Sostav и АКАР, чтобы все могли оценить результаты нашей работы. Мы ставим перед собой крайне амбициозные планы на этот год, как с точки зрения развития текущего бизнеса, так и новых побед в тендерах.

