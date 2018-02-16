Ключевые позиции заняли выходцы из MAXUS и MEC

Агентство Wavemaker, образованное в результате слияния двух медиаагентств MAXUS и MEC, входящих в холдинг GroupM (принадлежит WPP), объявило имена ключевых руководителей на российском рынке.

Ранее сообщалось только о назначении генерального директора (Chief Executive Officer) агентства — Натальи Кирьяновой, прежде занимавшей должность заместителя гендиректора MEC. Под ее руководством проходит запуск объединенной структуры Wavemaker.

Бывший управляющий партнер MEC Мария Федынская стала Сhief Operating Officer нового агентства. В Wavemaker она будет отвечать за разработку и внедрение бизнес-процессов в новой структуре, связанных с автоматизацией операционной деятельности, внедрением корпоративной культуры и повышение эффективности взаимодействия с клиентами.

Экс-директор по развитию Maxus Михаил Кузьминов назначен на должность Chief Market development Officer. Он будет курировать департаменты нового бизнеса, развитие отношений с текущими клиентам совместно с клиентскими группами, усиление агентского продукта, а также внутренним и внешним маркетингом агентства Wavemaker и новым позиционированием.

На позициях Business Lead Екатерина Вавилкина, Николай Кузнецов и Валерия Михайлова будут работать с клиентами агентства.

Бывший директор департамента аналитики, исследований и стратегии MEC Дмитрий Тиханков возглавит направления стратегического планирования и разработки контента Wavemaker в должности Chief Strategy Officer.

Ирина Родионова, которая ранее управляла финансовыми и коммерческими направлениями MEC, заняла в Wavemaker пост Chief Financial & Commercial Officer.

«Перед нами стоит амбициозная задача не только объединить под брендом Wavemaker два сильных и успешных медийных агентства, а создать агентство нового типа, которое будет объединять в себе мощную экспертизу в медиа, данных и технологиях. Последние два месяца мы активно работали над новой структурой агентства WM и сейчас готовы к официальному открытию, которое запланировано буквально на следующей неделе. В структуре мы объединили стратегию, инсайты и контент, сделали упор на развитие продуктового предложения, делаем ставку на новые цифровые направления, такие как e-commerce, performance, CRM. Хотим соответствовать постоянно растущим потребностям наших клиентов! В директорский состав вошли сильнейшие лидеры и специалисты из двух компаний — МЕС и Maxus, у каждого руководителя достаточно широкий функционал, стоят задачи по развитию новых для агентства направлений - контент, технологии, дополнительные сервисы для наших клиентов. Но и традиционное медиапланирование, качество сервиса каждый день никто не отменял!», — комментирует CEO Wavemaker в России Наталья Кирьянова.

На глобальном уровне Wavemaker, о создании которого было объявлено еще летом, позиционируется как агентство с инновационным взглядом на медиа, контент и технологии. Агентство имеет представительства в 90 странах мира: в 139 офисах работают 8500 человек. Слияние медиаагентств MAXUS и MEC в Wavemaker на российском рынке завершилось в декабре 2017 года.