Ранее она занимала должность заместителя генерального директора рекламной группы

Мария Колосова стала генеральным директором рекламной группы GroupM (входит в WPP) в России, узнал Sostav.ru в октябре от источников в компании и подтвердил у самой г-жи Колосовой, однако ее официальное назначение состоялось недавно. На посту главы российского GroupM Мария Колосова сменила Нила Хардвика, который руководил группой последние девять лет.

Ранее Мария Колосова возглавляла агентство MEC, входящее в GroupM, а с осени этого года являлась заместителем генерального директора группы.

Летом этого года было объявлено, что медиаагентства MAXUS и MEC как на глобальном, так и на российском рынке ожидает слияние, в результате которого будет образовано новое агентство WAVEMAKER в составе GroupM.

Осенью исполнительный директор агентства Maxus Мария Ельчинова покинула свой пост и открыла собственное медийное рекламное агентство SkyTEC Media.