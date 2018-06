Вспоминаем награды и шорт-листы российских участников фестиваля

Сокращенная версия Cannes Lions не баловала российских участников наградами, но и с пустыми руками они не уехали. В нашей копилке — три льва у двух работ. Самое время вспомнить всех, кто представлял Россию на Лазурном берегу.

Победители

Rain Wi-Fi (Tele2 и Geometry)

Читатели Sostav не ошиблись — один из лидеров спецпроекта «Охота на Каннских Львов» взял наибольшее количество наград среди российских участников Cannes Lions. Идея инновационного генератора, который заряжает Wi-Fi от энергии дождя, заняла вторую строчку в пользовательском голосовании. На международном фестивале креативности кейс завоевал двух львов: серебро в Outdoor (Innovation > Technology) и бронзу в Mobile (Innovative use of Technology). Кроме того, работа вошла в шорт-лист Brand Experience & Activation Lions (Use of Mobile & Devices).

В рамках кампании Tele2 и Geometry установили в Санкт-Петербурге инновационные 4G-роутеры, электроэнергию для которых генерировали потоки дождевой воды. Пользователи получали доступ не только к интернету, но и к эксклюзивному контенту от National Geographic, Psychologies и WWF. Цель кампании — позволить жителям и гостям Петербурга протестировать 4G-интернет в реальной жизни и в тех местах, где другие операторы не способны обеспечить качественную связь.

1 «Аф» класс (1st Grrrade). Mars/BBDO Russia Group Moscow

Работа, созданная Mars и BBDO Russia Group Moscow, получила бронзового Льва в категории Media. Она была представлена в номинации Use of Branded Content created for Digital or Social.

Кампания бренда Pedigree включала специальный обучающий курс, онлайн-курс и документальный фильм. На протяжении шести недель команда профессионалов работала с детьми, желающими «завести собачку». Таким образом креаторы дали понять, что животное в доме — это не каприз, а осознанное решение.

Проект также вошел в шорт-лист Direct (Single Country Campaign).

Финалисты

Run to scroll (adidas и Friends Moscow)

Кейс был представлен в двух шортах: Mobile Lions (Brand-led Mobile Websites) и Entertainment Lions (Excellence in Audience Engagement or Distribution Strategy for Sports Entertainment).

adidas и Friends Moscow запустили кампанию Run to scroll в поддержку новых беговых кроссовок Alphabounce. Агентство создало мобильный сайт, который прокручивался на бегу. Пробежав дистанцию и обнаружив бонус, пользователь мог выиграть пару обуви.

Face of Italy. Vodafone Italia/Good Moscow

Финалист в номинации Media (Consumer Services).

Кампания в поддержку тарифа Shake Remix от Vodafone и одновременно — в поддержку толерантности. Проект, как и сам продукт, нацелен на молодую аудиторию. По последним данным, 20% иммигрантов в Италии — молодежь. Тариф позволяет подбирать нужное количество минут, SMS и трафика, а также менять настройки в любое время — для этого достаточно «посвайпить» и встряхнуть смартфон.

Лицом кампании стал тунисский рэпер Ghali, который занимает четкую позицию в отношении миграции и социальной адаптации приезжих. В рекламе Vodafone использовались фотографии других знаменитостей, а также предпринимателей и обычных людей. Их лица появились в наружной и онлайн-рекламе, а ролик с Ghali размещался и на ТВ.

#1917live: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад? What if Twitter existed 100 years ago? (RT/RT Moscow)

Попал в шорт-листы Media (Use of Social Platforms, Use of Branded Content created for Digital or Social), Digital Craft Lions (Content > Cross-channel Storytelling).

Специальный проект телеканала RT к столетию революции 1917 года. Попытка рассказать о событиях в Российской империи с февраля по октябрь 1917 года через призму современных технологий.

Вдали от столиц. Beyond the Capitals. Google Russia/Ketchum Moscow

В шорте PR (Corporate Image, Communication & Reputation Management).

Проект Google «Вдали от столиц», в котором поисковик вместе с пользователями создал карту значимых дел со всех уголков России. На карте были собраны вдохновляющие истории людей, которые меняют страну вокруг себя. Победителями стали семь участников, за которых в поиске Google проголосовало больше всего жителей России. Над проектом работали Ketchum Maslov (entrant company) и SLAVA (idea creation).

Айдентика IT-школы Corpus (Corpus/РА «Восход»)

Дошел до финала в номинации Industry Craft Lions (Brand & Communications Design).

«Восход» создало фирменный стиль для IT-школы Corpus — узнаваемый, серьезный и дерзкий одновременно. В ходе работы над айдентикой агентство разработало специальный интерфейс, преобразующий любое слово в уникальный паттерн при помощи клеточного автомата — симбиоз программирования и дизайна.