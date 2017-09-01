Агентство BBDO Moscow разработало нестандартную имиджевую кампанию для бренда PEDIGREE

В начале нового учебного года множество школьников дают своим родителям обещания учиться на отлично и выполнять все домашние задания. А вот обещания учеников 1-го «Аф» класса несколько иные. Мечтая о собаке, они готовы доказать родителям, что их желание не каприз, а осознанное решение.

Специальный обучающий курс, рассказывающий о породах собак, их физиологии и восприятии мира, правильном уходе и кормлении, дрессировке и играх, прошел для детей от 7 до 9 лет в Университетской школе при МГПУ. Занятия с детьми проводили не только школьные учителя, им помогали кинологи, зоопсихологи и детские психологи.

Программа обучения была разделена на две части. В течение первого, очного, этапа специалисты рассказывали детям обо всех тонкостях и сложностях заботы о собаках. Практические занятия проходили в суровых погодных условиях, что тоже стало подтверждением серьезных намерений школьников.

Второй этап обучения был заочным и состоял из десяти онлайн-уроков с проверочными играми-тестами. Кстати, данный онлайн-курс доступен на портале «Дневник.ру», и теперь все родители, пройдя по ссылке, могут проверить готовность своих детей завести собаку.

Pedigree не скрывает заинтересованности в подготовке будущих хозяев питомцев. «Домашние животные делают нашу жизнь лучше, а мы, в свою очередь, должны создавать благоприятные условия для них самих, – комментирует Наиля Алиева, старший бренд-менеджер Pedigree.

По окончании обучения каждый ученик получил сертификат, подтверждающий его готовность содержать собаку.

Проект не оставил равнодушными даже нескольких членов съемочной группы, которые сразу после съемок стали хозяевами собак из приюта.

Состав творческой группы

MARS Petcare Russia

Дарья Мальчевская – Marketing Director Petcare

Ольга Кострова – Portfolio Director

Наиля Алиева – Senior Brand Manager PEDIGREE®

Анастасия Савкина – PEDIGREE® Leadership Trainee

Наталья Михайлова – Digital Manager

Мария Погорелко – Digital Specialist

BBDO

Наталья Цыганова – Managing Director

Алексей Федоров – Executive Creative Director

Наталья Тедди – Creative Group Head

Наталья Павлова – Senior Art Director

Алена Иванова – Digital Creator

Анна Кузичева – Digital Art Director

Полина Пухликова – Junior Copywriter

Юля Петрова – Senior Producer

Дмитрий Рубежов – Music Producer

Елизавета Григорьева – Assistant Producer

Юрий Марин – Senior Digital Producer

Денис Завгородний – TV Studio Manager

Екатерина Гаврикова – Senior Designer

Анна Мезенова – Designer

Анастасия Чулюкова – Strategic Planning Director

Александра Сагалович – Digital Strategic Planning Director

Евгения Луконина – Digital Analyst

Анастасия Дубровская – Client Services Director

Катрин Ауашриа – Account Director

Юлия Борисова – Account Manager

PR&SM Agency Mint

Мария Кириенко– Senior Project Manager

Анна Плеханова – Project Manager

Анна Смирнова – Project Assistant

Анна Петухова – Social Media Manager

Екатерина Шкаликова - Social Media Manager

Анастасия Смирнова – Social Media Assistant



ASAP Production

Режиссер – Кирилл Кулагин

Композитор – Олег Карпачев