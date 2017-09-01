В начале нового учебного года множество школьников дают своим родителям обещания учиться на отлично и выполнять все домашние задания. А вот обещания учеников 1-го «Аф» класса несколько иные. Мечтая о собаке, они готовы доказать родителям, что их желание не каприз, а осознанное решение.
Специальный обучающий курс, рассказывающий о породах собак, их физиологии и восприятии мира, правильном уходе и кормлении, дрессировке и играх, прошел для детей от 7 до 9 лет в Университетской школе при МГПУ. Занятия с детьми проводили не только школьные учителя, им помогали кинологи, зоопсихологи и детские психологи.
Программа обучения была разделена на две части. В течение первого, очного, этапа специалисты рассказывали детям обо всех тонкостях и сложностях заботы о собаках. Практические занятия проходили в суровых погодных условиях, что тоже стало подтверждением серьезных намерений школьников.
Второй этап обучения был заочным и состоял из десяти онлайн-уроков с проверочными играми-тестами. Кстати, данный онлайн-курс доступен на портале «Дневник.ру», и теперь все родители, пройдя по ссылке, могут проверить готовность своих детей завести собаку.
Pedigree не скрывает заинтересованности в подготовке будущих хозяев питомцев. «Домашние животные делают нашу жизнь лучше, а мы, в свою очередь, должны создавать благоприятные условия для них самих, – комментирует Наиля Алиева, старший бренд-менеджер Pedigree.
По окончании обучения каждый ученик получил сертификат, подтверждающий его готовность содержать собаку.
Проект не оставил равнодушными даже нескольких членов съемочной группы, которые сразу после съемок стали хозяевами собак из приюта.
Состав творческой группы
MARS Petcare Russia
Дарья Мальчевская – Marketing Director Petcare
Ольга Кострова – Portfolio Director
Наиля Алиева – Senior Brand Manager PEDIGREE®
Анастасия Савкина – PEDIGREE® Leadership Trainee
Наталья Михайлова – Digital Manager
Мария Погорелко – Digital Specialist
BBDO
Наталья Цыганова – Managing Director
Алексей Федоров – Executive Creative Director
Наталья Тедди – Creative Group Head
Наталья Павлова – Senior Art Director
Алена Иванова – Digital Creator
Анна Кузичева – Digital Art Director
Полина Пухликова – Junior Copywriter
Юля Петрова – Senior Producer
Дмитрий Рубежов – Music Producer
Елизавета Григорьева – Assistant Producer
Юрий Марин – Senior Digital Producer
Денис Завгородний – TV Studio Manager
Екатерина Гаврикова – Senior Designer
Анна Мезенова – Designer
Анастасия Чулюкова – Strategic Planning Director
Александра Сагалович – Digital Strategic Planning Director
Евгения Луконина – Digital Analyst
Анастасия Дубровская – Client Services Director
Катрин Ауашриа – Account Director
Юлия Борисова – Account Manager
PR&SM Agency Mint
Мария Кириенко– Senior Project Manager
Анна Плеханова – Project Manager
Анна Смирнова – Project Assistant
Анна Петухова – Social Media Manager
Екатерина Шкаликова - Social Media Manager
Анастасия Смирнова – Social Media Assistant
ASAP Production
Режиссер – Кирилл Кулагин
Композитор – Олег Карпачев