На проект было подано более 2000 заявок

Google объявил результаты голосования своего всероссийского проекта «Вдали от столиц», созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Цель проекта – сделать известными людей, которые меняют к лучшему жизнь регионов в самых разных областях деятельности – от культуры до производства.

Из более чем 2 000 заявок команда экспертов отобрала 600+ проектов, а затем звездное жюри, в состав которого вошли в том числе Илья Лагутенко и Егор Кончаловский, определило по шесть финалистов в каждой из 7 категорий. Победителями стали семь участников, за которых в Google Поиске проголосовало больше всего жителей России.

Победители проекта «Вдали от столиц»:

Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела.

Кроме того, Google вместе с телекомпанией НТВ, информационным партнером проекта, снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия.

В рамках проекта НТВ также создала собственную спецноминацию «Выбор НТВ». Победителем стал Дмитрий Закарлюкин с проектом «Вещеворот». Он и его команда занимаются сбором и переработкой одежды и помогают тем, кто особенно в этом нуждается.







Вот так незаметно и как бы между делом наши знакомые, соседи, коллеги становятся настоящими героями, которые меняют свои регионы города и посёлки к лучшему, заставляя по-новому взглянуть на жизнь вдали от столиц.