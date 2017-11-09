Google объявил результаты голосования своего всероссийского проекта «Вдали от столиц», созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Цель проекта – сделать известными людей, которые меняют к лучшему жизнь регионов в самых разных областях деятельности – от культуры до производства.
Из более чем 2 000 заявок команда экспертов отобрала 600+ проектов, а затем звездное жюри, в состав которого вошли в том числе Илья Лагутенко и Егор Кончаловский, определило по шесть финалистов в каждой из 7 категорий. Победителями стали семь участников, за которых в Google Поиске проголосовало больше всего жителей России.
Победители проекта «Вдали от столиц»:
- «Культура»: Валентина Дымченко, «Красивая Чита».
Благодаря команде Валентины на улицах города появились скульптуры из дерева местных мастеров, а также началось благоустройство центральной площади города.
- «Обучение и развитие»: Бэлла Шахмирза, «Летняя творческая школа для аульских детей Балапанлар».
Этот образовательный проект из Эркин-Халка создан, чтобы дети, живущие в моноэтнических социально незащищенных семьях, получили возможность изучать культуру и иностранные языки, посещать театральные мастер-классы и заниматься спортом.
- «Спорт и здоровый образ жизни»: Любовь Бровко, «Шанс».
Тюменский проект помогает подросткам из группы риска найти себя в спорте.
- «Социальное обслуживание»: Булат Замалиев, «Комплексные центры обслуживания населения».
Булат в Татарстане создает специальные центры, чтобы помочь сельскому населению пользоваться государственными услугами, получать информацию о вакансиях и юридическую помощь.
- «Российский туризм»: Виктор Решетников, «Планета тайга».
Единомышленники из Комсомольска-на-Амуре снимают фильмы о заповедной природе Хабаровского края, проводят эко-фестивали и создают специальные маршруты для туристов.
- «Современные технологии»: Илья Смольянинов, «3D развитие».
Челябинский проект создан, чтобы заинтересовать молодых людей в изобретательской деятельности.
- «Производство и ремесла»: Мария Тихонова, «Твоими Глазами».
Инклюзивный проект – гончарная мастерская – из Ростова-на-Дону помогает незрячим людям обрести необычную профессию и социализироваться.
В рамках проекта НТВ также создала собственную спецноминацию «Выбор НТВ». Победителем стал Дмитрий Закарлюкин с проектом «Вещеворот». Он и его команда занимаются сбором и переработкой одежды и помогают тем, кто особенно в этом нуждается.