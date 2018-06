Проект Rain Wi-Fi взял серебро в Outdoor и бронзу в Mobile

Россия завоевала первые награды на международном фестивале креативности Cannes Lions. «Первой ласточкой» стал проект Rain Wi-Fi, запущенный Tele2 и Geometry Global Moscow. Кейс получил серебряного льва в номинации Outdoor (E03/04) и бронзовую статуэтку — в номинации Mobile (A08/03).

В рамках кампании в Санкт-Петербурге появились инновационные 4G-роутеры, электроэнергию для которых генерировали потоки дождевой воды. Пользователи получали доступ не только к интернету, но и к эксклюзивному контенту от National Geographic, Psychologies и WWF. Цель кампании — позволить жителям и гостям Санкт-Петербурга протестировать 4G-интернет в реальной жизни и в тех местах, где другие операторы не способны обеспечить качественную связь.

Проект Tele2 и Geometry также вошел в шорт-лист Brand Experience & Activation Lions (Use of Mobile & Devices), победителей в данной номинации объявят завтра. Rain Wi-Fi высоко оценила аудитория Sostav — кейс стал одним из лидеров спецпроекта «Охота на Каннских Львов».

Помимо Outdoor и Mobile сегодня также стали известны лауреаты в номинациях Print & Publishing, Radio & Audio и Design.

Гран-при Mobile

Corruption Detector (ReclameAQUI/Grey Brazil)

Мобильное приложение Corruption Detector позволяет распознавать лживых политиков. Проект был запущен накануне выборов в Бразилии, в его основе — обширная база данных судебных дел и технология распознавания лиц от Microsoft. Пользователь мог сфотографировать политика — лично, на экране или газетной полосе — и узнать все о его темном прошлом. Или о его безупречной репутации. Всего за одну неделю Corruption Detector стало самым скачиваемым приложением в Бразилии.

Гран-при Outdoor

1. Follow The Arches: Next Exit / Just missed us / On your left / On your right (McDonald's Canada/Cossette Toronto)

Бренд McDonald’s настолько узнаваем, что вполне может служить дорожным указателем.

2. The Daily Show Presents: The Donald J. Trump Presidential Twitter Library (Comedy Central / 23 Stories X Conde Nast, New York)

Телевизионное шоу The Daily Show устроило настоящую выставку твитов Дональда Трампа. Как известно, президент США очень любит Twitter, а его микроблог @realDonaldTrump — увлекательное чтение и практически полноценное медиа.

Гран-при Print & Publishing

TagWords (AB InBev / Africa Sao Paolo)

Пиво Budweiser настолько любимо музыкантами, что они фотографируются с ним совершенно бесплатно — и тем самым делают ему неплохую рекламу. Бренд решил сыграть на узнаваемости и всенародной любви: принты предлагали людям самостоятельно поискать фразы вроде «1965 бассейн Флорида Budweiser».

Гран-при Radio & Audio

Soccer Song for Change (AB-INBEV AFRICA / Ogilvy Cape Town)

Уровень насилия в ЮАР превышает общемировой в 5 раз. Этот показатель подскакивает после футбольных матчей, и виновники склонны объяснять агрессию влиянием алкоголя. Пивной бренд Carling Black Label решил бороться с насилием в отношении женщин и сочинил слова на мотив известной в ЮАР песни Masambe Nono. Композицию исполнили женщины, которые вышли на стадион во время главного спортивного события. Ее смысл заключается в том, что для пьяной агрессии нет оправданий. Как утверждают креаторы, охват кампании был больше, чем у церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

Гран-при Design

Trash Isles (Plastic Oceans/Ladbible / AMVBBDO, London)

Проект, направленный против загрязнения океана пластиковыми отходами. Дизайнеры создали флаг, валюту, паспорт и почтовые марки Мусорных островов. Задачей кампании было проинформировать людей о масштабе проблемы и привлечь внимание ООН.