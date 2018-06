Sostav подводит итоги народного голосования за лучший кейс

В следующий понедельник, 18 июня, стартует международный фестиваль креативности Cannes Lions. Более 4700 участников со всего мира подали свыше 40 тысяч заявок. Оценивать их будут почти 400 членов жюри. Кроме того, организаторы фестиваля запустят онлайн-платформу The Work, на которой соберут все работы-победители за 2001−2018 годы.

Накануне самого громкого события на рекламном рынке Sostav подводит итоги спецпроекта «Охота на Каннских Львов», который проходит на нашем сайте уже в пятый раз. В течение месяца читатели изучали и оценивали работы, которые представят Россию на фестивале. Всего на суд аудитории было вынесено 33 работы. Наибольшее количество кейсов представили РА «Восход» (5), Depot WPF (4) и Possible Group (3).

«Приз читательских симпатий» достался проекту «Армед» и Digital Lab (номинация Online film — sector B03, Healthcare). Наибольшее количество лайков (293) получил ролик «Мамафон» (iMom), об этой самой зависимости от лайков и предупреждающий. Его создатели показали, насколько люди одержимы соцсетями — ради мимолетной славы они игнорируют проблемы со здоровьем собственных детей.

На втором месте, с минимальным отрывом (292 голоса) — проект Rain Wi-Fi от мобильного оператора Tele2 и агентства Geometry. Он представлен в номинациях Brand Experience, Direct, Innovation, PR, Mobile, Outdoor. Пользователи высоко оценили идею инновационного генератора, который заряжает Wi-Fi от энергии дождя.

Замыкает первую тройку работа Progression «Здрайверы» (бренд «Чудо Детки», PepsiCo). Агентство обновило упаковку «Чудо деток» таким образом, что дети могли просканировать ее с помощью мобильного приложения и узнать интересные факты из школьной программы.

Четвертое место — у концепта «Плод воображения» (212 голосов). Агентство «СОЛЬ» разработало дизайн линейки здорового питания для VR Group.

Пятую строчку занял нестандартный мобильный предрелиз для промо нового альбома музыкальной группы «АукцЫон». Агентство Great запустило приложение, которое начинает проигрывать треки нового альбома «На Солнце», если пользователь направит камеру смартфона на солнце.

Далее следуют четыре проекта Depot WPF: дизайн упаковки для линейки российских молочных продуктов «Валаам» (108 голосов)

лимитированная «спортивная» серия зажигалок BIC Football (105)

дизайн A Story About Milk для Rozhkov dairy farm (92)

айдентика «Галамарта» (83)

И на десятом месте — рекламная кампания фонда She is an expert, который помогает женщинам преодолевать социальные барьеры. Агентство 24ttl создало проект ESPORT=EQUAL SPORT, в рамках которого состоялась «Битва Полов» между про-геймером Даниилом Тесленко (Zeus) и Аней Ананиковой (Ant1ka).