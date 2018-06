Объявлены шорт-листы еще в семи номинациях

Новая порция шорт-листов с фестиваля Cannes Lions уже готова. Сегодня объявлены финалисты в номинациях Creative Data Lions, Direct Lions, Film Lions, Media Lions, PR Lions, Product Design Lions, Social & Influencer Lions. Российские участники представлены в трех из них: Direct, Media и PR.

1 «Аф» класс (1st Grrrade). Mars/BBDO Russia Group Moscow

Номинации: Direct, Single Country Campaign. Media, Use of Branded Content created for Digital or Social

Кампанию «1 „Аф“ класс» запустил бренд Pedigree. Его героями стали дети, желающие «завести собачку». Участие в проекте позволило им доказать родителям, что это не каприз, а осознанное решение. Кампания включала специальный обучающий курс, онлайн-курс и документальный фильм. Обучение теории и практике длилось шесть недель.

Face of Italy. Vodafone Italia/Good Moscow

Номинация: Media, Consumer Services

Кампания в поддержку тарифа Shake Remix от Vodafone и одновременно — в поддержку толерантности. Проект, как и сам продукт, нацелен на молодую аудиторию. По последним данным, 20% иммигрантов в Италии — молодежь. Тариф позволяет подбирать нужное количество минут, SMS и трафика, а также менять настройки в любое время — для этого достаточно «посвайпить» и встряхнуть смартфон.

Лицом кампании стал тунисский рэпер Ghali, который занимает четкую позицию в отношении миграции и социальной адаптации приезжих. В рекламе Vodafone использовались фотографии других знаменитостей, а также предпринимателей и обычных людей. Их лица появились в наружной и онлайн-рекламе, а ролик с Ghali размещался и на ТВ.

#1917live: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад? What if Twitter existed 100 years ago? (RT/RT Moscow)

Номинация: Media, Use of Social Platforms. Media, Use of Branded Content created for Digital or Social.

Специальный проект телеканала RT к столетию революции 1917 года. Попытка рассказать о событиях в Российской империи с февраля по октябрь 1917 года через призму современных технологий. Кейс также попал в шорт-лист Digital Craft Lions, Content > Cross-channel Storytelling.

Вдали от столиц. Beyond the Capitals. Google Russia/Ketchum Moscow

Номинация: PR, Corporate Image, Communication & Reputation Management

Проект Google «Вдали от столиц», в котором поисковик вместе с пользователями создал карту значимых дел со всех уголков России. На карте были собраны вдохновляющие истории людей, которые меняют страну вокруг себя. Победителями стали семь участников, за которых в поиске Google проголосовало больше всего жителей России.