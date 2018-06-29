Вышло ежегодное международное исследование российского рекламного рынка

Российский рынок медиаагентств и холдингов вырос на 18% до $ 7,4 млрд в 2017 году, говорится в отчете исследовательского института RECMA (есть в распоряжении Sostav). В оценку включены закупки в традиционных медиа (по данным мониторинга рекламы) и нестандартные размещения (интернет-реклама, спонсорские интеграции и прочее, данные по которым получены в результате опроса агентств).

По версии RECMA крупнейшей рекламной группой стала Omnicom OMG, которая на российском рекламном рынке представлена двумя конкурирующими структурами — OMD OM Group и Media Direction Group. Их совокупный оборот (Overall Activity) составил около $ 2,6 млрд (это 36,6% рынка), увеличившись на 29% по итогам прошлого года. По отдельности оборот OMD OM Group насчитывает почти $ 1,7 млрд, Media Direction Group — $ 896 млн.

Согласно индустриальному рейтингу медиаагентств и холдингов 2018 АКАР/Sostav, OMD OM Group также лидирует среди рекламных групп в России. По сравнению с 2016 годом ее биллинг прибавил 17,1 млрд рублей и достиг 69,2 млрд рублей по итогам 2017 года, что позволило OMD OM Group оставить позади лидера предыдущих пяти лет — Publicis Media. Media Direction Group занимает в рейтинге АКАР/Sostav шестое место с биллингом 22,6 млрд рублей.

На втором месте после Omnicom OMG в рейтинге RECMA находится Publicis Media. Оборот холдинга сократился на 5% из-за проседания его медиаагентств Starcom (—3%) и Zenith (—7%). Тройку крупнейших рекламных групп России замыкает Dentsu Aegis Network, чей оборот вышел в плюс 17% до $ 1,16 млрд.

Во главу рейтинга медиаагентств на российском рынке RECMA поставила OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group) с оборотом $ 647 млн (8,8% рынка). На втором месте — агентство Media Instinct (также в OMD OM Group, $ 568 млн, или 7,7% рынка). На третьем — Wavemaker (агентство образовано в результате слияния MEC и Maxus в конце 2017 года и входит в GroupM) с оборотом $ 483 млн (6,5% рынка). Единственное медиаагентство из ТОП-25 RECMA, которое показало падение оборота, — UM (входит в группу АДВ). Его оборот сократился на 15% до $ 139 млн.