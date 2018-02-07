Recma посчитала показатель нового бизнеса рекламных групп исходя из числа побед и потерь в тендерах



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Recma выпустила новое глобальное исследование New Biz Balance 2017 Report (есть в распоряжении Sostav.ru). В нем содержится рейтинг рекламных групп и агентств по показателю нового бизнеса за 2017 год, который рассчитывается исходя из общего числа побед за вычетом потерь в тендерах (контракты, которые были продлены, не принимаются во внимание). Среди групп лидирует Dentsu Aegis Network, среди агентств — Vizeum.

За прошлый год Dentsu Aegis Network выиграла рекламные контракты на сумму $ 4 млрд, потеряла — на сумму $ 1,6 млрд. Таким образом, группа приросла на $ 2,3 млрд рекламных бюджетов, которые находятся в ее управлении. Это лучший показатель нового бизнеса среди шести крупнейших рекламных холдингов на глобальном уровне.

В отрицательной зоне по объему нового бизнеса располагаются IPG Mediabrands и Omnicom OMG, которые по соотношению побед и потерь в тендерах потеряли $ 33 млн и $ 1,6 млрд соответственно.

ТОП агентств по объему нового бизнеса возглавляют Vizeum ($1 млрд) и Carat ($850 млн), входящие в Dentsu Aegis Network, а также Starcom ($756 млн), принадлежащий Publicis Media.

Самая большая сумма, на которую было выиграно тендеров, значится за агентством MediaCom (входит в GroupM, WPP) — $ 2,6 млрд. Больше всего контрактов потеряло агентство OMD — на сумму $ 2,25 млрд.

По показателю удержанных клиентов всех обошло агентство Initiative (входит в IPG Mediabrands, в России — в АДВ), которое сохранило контракты на сумму $ 2,2 млрд. Хотя по объему нового бизнеса Initiative ушло в минус $ 432 млн.

В глобальном отчете Recma отмечается, что из 282 рекламодателей только 35 продолжили сотрудничать с агентствами. Список рекламных партнеров пересмотрели 247 рекламодателей.