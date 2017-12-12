Французская компания представила оценку качества игроков медиа-рынка

Французская исследовательская компания Recma опубликовала рейтинг качества медиаагентств, согласно которому Dentsu Aegis Network заняла лидирующие позиции, сообщает Campaign.

Dentsu возглавила рейтинг благодаря увеличению клиентского портфеля. Несмотря на некоторые потери, общее увеличение баланса составило 1,5 млрд долларов, которые распределились на бренды: AB Inbev (815 млн долларов), Nordics (270 млн долларов), GM local (238 млн долларов), Migros (220 млн долларов) и Shanghai VW (243 млн долларов). Однако, компания потеряла прибыль от Opel (-287 млн долларов) и Lego (-140 млн долларов)

Havas Media заняла в рейтинге второе место с балансом в размере 495 млн долларов, а WPP's GroupM заняла третье место с балансом в 405 млн долларов.

Самая слабая медиагруппа, название которой Recma отказалась раскрывать, потеряла в общей сложности 1,49 млрд долларов. Таким образом, разрыв между самым сильным и самым слабым агентством составил примерно 3 млрд долларов.