RECMA выпустила исследование Qualitative Evaluation 2017 по крупнейшим игрокам российского рекламного рынка

Подразделение международной рекламной группы Omnicom, которое занимается в России медиазакупками, лидирует по бизнес-показателям за 2017 год среди других игроков рынка, свидетельствует локальное исследование RECMA Qualitative Evaluation 2017 (есть в распоряжении Sostav). Сводная оценка рассчитана на основе показателей всех агентств, работающих на российском рынке и на глобальном уровне принадлежащих Omnicom Media Group.

В своих исследованиях региональных рынков RECMA учитывает и количественные, и качественные бизнес-результаты агентств и медиагрупп. Кроме динамики развития и роста биллингов, оцениваются конкурентоспособность и доля агентства на рынке, рост и качество клиентского портфеля, медийная экспертиза и ресурсы агентства.

После Omnicom второе место по бизнес-показателям рекламных групп в России занимает Dentsu Aegis Network. Затем, на третьем и четвертом местах, в рейтинге RECMA располагаются GroupM и АДВ, а замыкает ТОП рекламных групп Publicis.

Лучшим агентством на российском рынке, согласно RECMA Qualitative Evaluation 2017, стало OMD Media Direction. Оно возглавило сводный рейтинг медийных агентств, в шестой раз подряд получив наивысший статус Dominant.

Устойчивая позитивная динамика агентства и высокие оценки по всем критериям внесли существенный вклад в победу медиагруппы Omnicom Media Group в России, отмечают аналитики. На глобальном уровне OMD Media Direction является частью сети OMD, а локально входит в Media Direction Group.

На данный момент отсутствуют данные по объемам медиазакупок российских агентств и холдинговв за прошлый год. По итогам 2016 года лидером рейтинга крупнейших холдингов по объему медиазакупок АКАР/Sostav.ru был Publicis Media с оборотом в размере 52 млрд рублей, рейтинга агентств — OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group) с биллингом в 18,3 млрд рублей.