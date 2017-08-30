Первый выпуск программы на новом канале выйдет 10 сентября



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Программа «Пока все дома», до недавнего времени выходившая в эфире «Первого канала», перейдет на телеканал «Россия 1», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

В пресс-службе рассказали, что первый выпуск программы «Пока все дома» на «России 1» запланирован на 10 сентября 2017 года. «Программа стоит в сетке [вещания]», — отметил представитель канала.

Напомним, «Первый канал» расторг контракт с компанией-производителем передачи «Пока все дома», которая выходила на канале с 1992 года, в середине августа. Соответствующее решение было принято по результатам внутренней проверки после скандала с детьми-сиротами.

Позже ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков рассказывал, что создатели программы сами расторгли контракт с «Первым каналом». Кизяков отмечал, что методы работы руководства телеканала стали для команды проекта «неприемлемыми» и «работать стало невыносимо».

Отметим, что ранее о своем переходе с «Первого канала» на «Россию 1» объявил Андрей Малахов.