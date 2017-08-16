Сейчас ведущий программы — Борис Корчевников



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Телеведущий Андрей Малахов, который недавно ушел из программы «Пусть говорят» на «Первом канале», переходит на «Россию 1» в качестве ведущего шоу «Прямой эфир», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Также Малахов может выступить сопродюсером ряда проектов.

По информации РИА Новости, Андрей Малахов уже встретился с командой «Прямого эфира». Выход передачи с Малаховым запланирован на конец августа. Сейчас программу ведет Борис Корчевников.

Не исключено, что на «России 1» в ближайшее время может появиться и аналог программы «Сегодня вечером», которую Малахов вел на «Первом канале».

Уход Андрея Малахова с «Первого канала» обсуждается несколько недель. Это произошло якобы из-за конфликта внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». В программу вернули продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы, писали СМИ. Позже издание Elle написало, что причиной ухода Малахова мог стать декретный отпуск, который ему отказались предоставить на «Первом канале».

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