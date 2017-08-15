Внутренняя проверка телеканала подтвердила махинации с финансированием роликов о сиротах в программе



Иллюстрация: сайт Первого канала

«Первый канал» расторг контракт с компанией-производителем передачи «Пока все дома», которая выходит на канале с 1992 года, сообщает РБК. По информации издания, решение принято по результатам внутренней проверки после скандала с детьми-сиротами. В пресс-службе «Первого канала» Sostav.ru сказали, что пока не готовы предоставить официальный комментарий по этой теме.

Внутренняя проверка телеканала подтвердила ранее распространенную СМИ информацию о том, что ООО «Дом», которая производит передачу «Пока все дома», получала деньги за производство так называемых «видеопаспортов» детей-сирот в рубрике «У вас будет ребенок» сразу из нескольких источников.



Ведущий Тимур Кизяков называл «видеопаспортами» ролики в рубрике «У вас будет ребенок» о детях из детских домов, которым нужны усыновители. Выяснилось, что производство этих роликов оплачивали одновременно «Первый канал», государство и спонсор рубрики Kerama Marazzi.

Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков получал средства из госбюджета на создание роликов о сиротах. Производство каждого стоило 100 тыс. рублей, писали «Ведомости». Кизяков настаивал на том, что себестоимость «видеопаспортов» превышает эту сумму, поэтому привлекались другие источники финансирования.

Напомним, это не первое крупное изменение в контенте «Первого канала» за последнее время. Несколько недель активно обсуждался уход Андрея Малахова из шоу «Пусть говорят».